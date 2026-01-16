Одесса потратит 21,6 млн грн на охрану после ликвидации Мунварты

Муниципальная стража Одессы. Фото: munvarta

В Одессе планируют увеличить расходы городского бюджета более чем на 21,6 млн гривен. Причиной стала ликвидация коммунального учреждения "Муниципальная стража". После этого городские департаменты и райадминистрации вынуждены заказывать частную охрану.

Соответствующие изменения рассмотрели на бюджетной комиссии Одесского городского совета.

Ликвидация муниципальной стражи

После прекращения работы "Муниципальной стражи" охрану админзданий и коммунальных учреждений передадут частным компаниям. Поэтому городские структуры подали запросы на дополнительное финансирование. Больше всего средств попросили районные администрации. Киевской и Хаджибейской райадминистрациям планируют выделить почти по 3 миллиона гривен каждой. Как пояснили на комиссии, суммы различаются в зависимости от количества объектов и формата охраны - от круглосуточных постов до тревожных кнопок.

Дополнительные расходы также предусмотрены для городских департаментов. Департамент образования требует около 1,5 млн гривен, департамент транспорта — почти 1,49 млн гривен, управление капитального строительства — 720 тысяч гривен. Еще 800 тысяч гривен заложили для департамента коммунальной собственности, 534 тысячи — для департамента финансов, а департамент админуслуг запросил 430 тысяч гривен.

Все эти расходы депутаты предлагают профинансировать путем перераспределения средств из резервного фонда городского бюджета.

Напомним, мы сообщали о том, сколько жалоб поступило из Одессы по языковым нарушениям. Также мы писали, что в Одессе уволили новоназначенного заместителя мэра.