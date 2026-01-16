Одеса витратить 21,6 млн грн на охорону після ліквідації Мунварти

Муніципальна варта Одеси. Фото: munvarta

В Одесі планують збільшити витрати міського бюджету більш ніж на 21,6 млн гривень. Причиною стала ліквідація комунальної установи "Муніципальна варта". Після цього міські департаменти та райадміністрації змушені замовляти приватну охорону.

Відповідні зміни розглянули на бюджетній комісії Одеської міської ради.

Ліквідація муніципальної варти

Після припинення роботи "Муніципальної варти" охорону адмінбудівель та комунальних установ передадуть приватним компаніям. Через це міські структури подали запити на додаткове фінансування. Найбільше коштів попросили районні адміністрації. Київській та Хаджибейській райадміністраціям планують виділити майже по 3 мільйони гривень кожній. Як пояснили на комісії, суми різняться залежно від кількості об’єктів і формату охорони — від цілодобових постів до тривожних кнопок.

Додаткові витрати також передбачені для міських департаментів. Департамент освіти потребує близько 1,5 млн гривень, департамент транспорту — майже 1,49 млн гривень, управління капітального будівництва — 720 тисяч гривень. Ще 800 тисяч гривень заклали для департаменту комунальної власності, 534 тисячі — для департаменту фінансів, а департамент адмінпослуг запросив 430 тисяч гривень.

Усі ці видатки депутати пропонують профінансувати шляхом перерозподілу коштів із резервного фонду міського бюджету.

