Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На охорону підрозділів Одеської мерії виділять 21 млн. грн

На охорону підрозділів Одеської мерії виділять 21 млн. грн

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 11:01
Одеса витратить 21,6 млн грн на охорону після ліквідації Мунварти
Муніципальна варта Одеси. Фото: munvarta

В Одесі планують збільшити витрати міського бюджету більш ніж на 21,6 млн гривень. Причиною стала ліквідація комунальної установи "Муніципальна варта". Після цього міські департаменти та райадміністрації змушені замовляти приватну охорону.

Відповідні зміни розглянули на бюджетній комісії Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Ліквідація муніципальної варти

Після припинення роботи "Муніципальної варти" охорону адмінбудівель та комунальних установ передадуть приватним компаніям. Через це міські структури подали запити на додаткове фінансування. Найбільше коштів попросили районні адміністрації. Київській та Хаджибейській райадміністраціям планують виділити майже по 3 мільйони гривень кожній. Як пояснили на комісії, суми різняться залежно від кількості об’єктів і формату охорони — від цілодобових постів до тривожних кнопок.

Додаткові витрати також передбачені для міських департаментів. Департамент освіти потребує близько 1,5 млн гривень, департамент транспорту — майже 1,49 млн гривень, управління капітального будівництва — 720 тисяч гривень. Ще 800 тисяч гривень заклали для департаменту комунальної власності, 534 тисячі — для департаменту фінансів, а департамент адмінпослуг запросив 430 тисяч гривень.

Усі ці видатки депутати пропонують профінансувати шляхом перерозподілу коштів із резервного фонду міського бюджету.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки скарг надійшло з Одеси щодо мовних порушень. Також ми писали, що в Одесі звільнили новопризначеного заступника мера.

Одеса гроші Одеська область Новини Одеси бюджет витрати
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації