Головна Одеса Мовні порушення в Одесі — скільки скарг на російську за рік

Мовні порушення в Одесі — скільки скарг на російську за рік

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 14:55
В Одесі посилюють боротьбу з російською мовою
Жінки сваряться. Фото ілюстративне: freepik

У 2025 році в Одесі зафіксували майже 6 тисяч порушень мовного законодавства. Місто посилює контроль за російськомовними вивісками, рекламою та оголошеннями у публічному просторі.

Про це за підсумками наради представників Держпродспоживслужби, районних адміністрацій, профільних департаментів, громадських організацій та Молодіжної ради повідомили в Одеській міськраді.

Майже 6 тисяч порушень за рік

Попри активну роботу міських служб, в Одесі досі залишаються російськомовні вивіски, таблички та рекламні конструкції. Мешканці регулярно звертаються до міської ради зі скаргами на порушення мовного законодавства. За словами заступниці Одеського міського голови Алли Бех, масштаби проблеми залишаються значними, але місто вже має конкретні результати.

"Упродовж 2025 року в місті зафіксовано майже 6 тисяч порушень мовного законодавства. Демонтовано понад 1 700 російськомовних рекламних конструкцій, частину незаконної реклами власники прибрали самостійно. В цьому році робота триватиме", — зазначила Алла Бех.

Контроль за дотриманням мовних норм посилять

У міськраді наголошують, що контроль за дотриманням мовних норм у публічному просторі лише посилюватимуть. Окрему увагу під час наради приділили участі громади. Мешканців закликали не чекати перевірок, а самостійно змінювати російськомовні написи у власному просторі.

Заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Ольга Лозова запропонувала започаткувати міський флешмоб.

"Звертаюся до одеситів: долучайтеся та організуйте флешмоб із заміни російськомовних написів на українські у власному просторі. Це стане нашим спільним внеском у перемогу над російською агресією. Одеса має звучати українською. Це мова нашої свободи і нашого майбутнього", — наголосила вона.

Нагадаємо, в Одесі у нічному клубі "Ministerium", під час вечірки звучали пісні російських виконавців. Також ми писали, що на Одещині офіціант говорив російською.

Одеса російська мова українська мова Одеська область порушення Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
