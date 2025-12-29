Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Російська музика у нічному клубі — черговий скандал в Одесі

Російська музика у нічному клубі — черговий скандал в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 15:59
Скандал через російську музику в клубі Одеси
Нічний клуб в Одесі. Фото ілюстративне: Google Maps

В Одесі знову фіксують порушення мовного законодавства у розважальних закладах. Подібні випадки в місті трапляються не вперше і щоразу викликають публічний резонанс. Цього разу у центрі уваги опинився нічний клуб "Ministerium".

Відео з вечірки показали у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Скандал у клубі

У нічному клубі "Ministerium", під час вечірки звучали пісні російських виконавців. Кадри з заходу опублікували самі відвідувачі. Подібні випадки в Одесі вже ставали підставою для перевірок з боку влади та правоохоронних органів.

Згідно з чинним законодавством, публічне відтворення музики російських виконавців у громадських місцях може тягнути за собою адміністративну відповідальність. За статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень, а за повторне порушення — від 8 500 до 11 900 гривень.

Кримінальна відповідальність настає лише у випадках, якщо публічне відтворення контенту містить ознаки пропаганди війни, виправдовування збройної агресії РФ або заперечення воєнних злочинів. Такі дії кваліфікують за статтею 436-2 Кримінального кодексу України і можуть каратися штрафами або позбавленням волі.

Скандал з Palladium

У листопаді в Одесі вже був схожий випадок із нічним клубом Palladium. Там також зафіксували публічне відтворення російської музики під час вечірки. Після цього Одеська обласна військова адміністрація тимчасово призупинила роботу закладу своїм розпорядженням. Тоді повідомлялося, що діяльність клубу зупинили на час з’ясування обставин та перевірки дотримання вимог законодавства. Цей випадок став одним із найбільш резонансних прикладів реакції влади на подібні порушення в місті.

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відповів на питання про релігію і мову у мирному плані. Також ми писали, що штрафи за порушеня мовного закону можуть зрости.

Одеса скандал Одеська область мовний скандал Новини Одеси музика
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації