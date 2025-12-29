Скандал через російську музику в клубі Одеси

Нічний клуб в Одесі. Фото ілюстративне: Google Maps

В Одесі знову фіксують порушення мовного законодавства у розважальних закладах. Подібні випадки в місті трапляються не вперше і щоразу викликають публічний резонанс. Цього разу у центрі уваги опинився нічний клуб "Ministerium".

Відео з вечірки показали у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Скандал у клубі

У нічному клубі "Ministerium", під час вечірки звучали пісні російських виконавців. Кадри з заходу опублікували самі відвідувачі. Подібні випадки в Одесі вже ставали підставою для перевірок з боку влади та правоохоронних органів.

Згідно з чинним законодавством, публічне відтворення музики російських виконавців у громадських місцях може тягнути за собою адміністративну відповідальність. За статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень, а за повторне порушення — від 8 500 до 11 900 гривень.

Кримінальна відповідальність настає лише у випадках, якщо публічне відтворення контенту містить ознаки пропаганди війни, виправдовування збройної агресії РФ або заперечення воєнних злочинів. Такі дії кваліфікують за статтею 436-2 Кримінального кодексу України і можуть каратися штрафами або позбавленням волі.

Скандал з Palladium

У листопаді в Одесі вже був схожий випадок із нічним клубом Palladium. Там також зафіксували публічне відтворення російської музики під час вечірки. Після цього Одеська обласна військова адміністрація тимчасово призупинила роботу закладу своїм розпорядженням. Тоді повідомлялося, що діяльність клубу зупинили на час з’ясування обставин та перевірки дотримання вимог законодавства. Цей випадок став одним із найбільш резонансних прикладів реакції влади на подібні порушення в місті.

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відповів на питання про релігію і мову у мирному плані. Також ми писали, що штрафи за порушеня мовного закону можуть зрости.