Скандал из-за русской музыки в клубе Одессы

Ночной клуб в Одессе. Фото иллюстративное: Google Maps

В Одессе снова фиксируют нарушения языкового законодательства в развлекательных заведениях. Подобные случаи в городе случаются не впервые и каждый раз вызывают публичный резонанс. На этот раз в центре внимания оказался ночной клуб "Ministerium".

Видео с вечеринки показали в соцсетях.

Скандал в клубе

В ночном клубе "Ministerium", во время вечеринки звучали песни российских исполнителей. Кадры с мероприятия опубликовали сами посетители. Подобные случаи в Одессе уже становились основанием для проверок со стороны властей и правоохранительных органов.

Согласно действующему законодательству, публичное воспроизведение музыки российских исполнителей в общественных местах может повлечь за собой административную ответственность. По статье 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен, а за повторное нарушение — от 8 500 до 11 900 гривен.

Уголовная ответственность наступает только в случаях, если публичное воспроизведение контента содержит признаки пропаганды войны, оправдание вооруженной агрессии РФ или отрицание военных преступлений. Такие действия квалифицируют по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины и могут наказываться штрафами или лишением свободы.

Скандал с Palladium

В ноябре в Одессе уже был похожий случай с ночным клубом Palladium. Там также зафиксировали публичное воспроизведение русской музыки во время вечеринки. После этого Одесская областная военная администрация временно приостановила работу заведения своим распоряжением. Тогда сообщалось, что деятельность клуба остановили на время выяснения обстоятельств и проверки соблюдения требований законодательства. Этот случай стал одним из самых резонансных примеров реакции власти на подобные нарушения в городе.

