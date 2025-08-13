Відео
Мовний скандал на Одещині — офіціант говорив російською

Мовний скандал на Одещині — офіціант говорив російською

Дата публікації: 13 серпня 2025 18:30
На Одещині стався мовний скандал із журналісткою та офіціантом
Заклад де стався скандал. Фото: Жанна Савіцька

У Балті на Одещині стався черговий мовний скандал. Офіціант прийняв заказ у жінок російською мовою та стверджував, що в Україні є 2 державні мови. Через це клієнтки поскаржились на нього у поліцію.

Про це повідомила журналістка Жанна Савіцька.

Мовний скандал на Одещині

Журналістка Жанна Савіцька разом зі своєю подругою очікували автобус, аби повернутися з Балти в Кодиму. Жінки вирішили відвідати місцеве кафе та випити по чашці кави. Офіціант прийняв замовлення, але відповів клієнткам російською мовою.

Тоді журналістка запитала його, чи знає він, що працівники сфери обслуговування мають розмовлять українською. Молодик на це відповів, що вони його зрозуміли, тому проблеми немає та додав, що мовного закону не існує, а в Україні нібито є 2 державні мови. Після цього жінки звернулися до правоохоронців з приводу порушення чинного законодавства.

"Для себе вирішила, що надалі, зіштовхуючись з російською в закладах обслуговування, діятиму саме так — через відділок поліції. Додому повернулася в чудовому настрої: по-перше, з відчуттям реальної причетності до захисту мови, а по-друге, тому що в Кодимі нема такого нахабного русофільства в сфері обслуговування. Ну а якщо десь все-таки трапиться, то тут я дорогу до відділку поліції знаю краще, ніж в Балті",— пише Жанна Савіцька.

Повідомлення Жанни Савіцької. Фото: скріншот посту жінки

Нагадаємо, нещодавно ми писали про скандал на концерті у Варшаві. А також про конфлікт через вигул собак на Аллеї Героїів в Одесі.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
