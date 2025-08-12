Відео
Головна Одеса Вигул собак біля стендів — скандал на Алеї Героїв в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 09:24
Скандал із собаками на Алеї Героїв в Одесі
Алея Героїв. Фото ілюстративне: Наталя Довбиш

Жителі Одеси нерідко вигулюють собак на Алеї Героїв у Парку Шевченка, попри те, що робити це там заборонено. Через це постійно виникають конфлікти між власниками тварин та рідними загиблих військових.

Про це повідомляє активістка Ангеліна Любчак у соцмережі.

Читайте також:

Скандали на Алеї героїв

Матір загиблого військового в Одесі побачила жінку на Алеї Героїв у Парку Шевченка, яка вигулювала свою собаку. Тварина прилаштувалась під стендом, аби справити потребу, а власниця ніяк не намагалася її зупинити. І це при тому, що на цьому місці є попереджувальна табличка "Вигул собак заборонено".

Тоді матір героя спробувала зробити зауваження, однак жінка почала сперечатися, доки у конфлікт не втрутилися родичі загиблих військових, які прогулювались парком. Після цього власниця собаки попросили вибачення та перейшла до іншого місця.

Ще одна аналогічна ситуація, за словами Ангеліни Любчак, сталася під час Вилкофеста. Матір героя побачила пару, яка відпустила собаку з повідця, а тварина справила потребу біля стенда на пам'ять одного з героїв. Однак на зауваження люди почали поводити себе агресивно.

"Кто ти такая , чтоби нам указивать где і как нам тут в парке гулять с нашими дітками, нашими собачками." "Подумаєш, что она такоє сделала, я уберу" Ви тупі курки — чи ви знущаєтесь! Яке ви маєте право вигулювати собак під стендами! На Алеї просто купи табличок "Вигул собак заборонено!" То для кого, мабуть же для вас — тупі господарі! Я не буду писати тут, як так можна, то що ж ви так себе ведете, а будь ласка... Ні, наступного разу це буде кулак поміж... або газовий балончик!" — пише активістка Ангеліна Любчак.

Ангеліна Любчак також додала, що зазвичай такі правопорушення не завершуються нічим, окрім мізерних штрафів, тому люди почувають себе безкарними.

Возможно, это изображение 1 человек и текст
Вигул заборонено. Фото: Ангеліна Любчак
None - фото 1
Публікація активістки. Фото: скриншот посту Ангеліни Любчак
None - фото 2
Публікація про скандал. Фото: скриншот посту Ангеліни Любчак

Алея Героїв в Одесі

Алею Героїв в Парку Шевченка в Одесі відкрили 29 серпня 2024 року. Загалом на ній вже розміщено інформацію про 421 загиблого військового, але список регулярно поповнюється. Кожне оновлення меморіалу пов'язано з визначеними датами. Ніні об'єкт курує департамент внутрішньої політики, з яким активісти співпрацюють напряму.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вшанування пам'яті загиблих героїв в Одесі. А також про відкриття Алеї Незламних міст.

 

Одеса скандал тварини Новини Одеси догляд за собакою
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
