Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області від синоптиків Гідрометцентру

Сьогодні, 12 серпня, в Одесі і області все ще буде спекотна погода без жодних опадів. Вода у морі наразі достатньо тепла, та протягом всього дня її температура не опуститься.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 12 серпня відчутно не зміниться. Вона протягом дня буде триматися на рівні +23...+24°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +16...+18 °C, а вдень потеплішає до +23...+24 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +13...+18 °C, вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

