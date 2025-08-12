Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области от синоптиков Гидрометцентра

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 12 августа, в Одессе и области все еще будет жаркая погода без осадков. Вода в море пока достаточно теплая, и в течение всего дня ее температура не опустится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 12 августа ощутимо не изменится. Она в течение дня будет держаться на уровне +23...+24°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +16...+18 °C, а днем потеплеет до +23...+24 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °C, днем — от +27 °C до +32 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

