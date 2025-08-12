Видео
Главная Одесса Выгул собак возле стендов — скандал на Аллее Героев в Одессе

Выгул собак возле стендов — скандал на Аллее Героев в Одессе

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 09:24
Скандал с собаками на Аллее Героев в Одессе
Аллея Героев. Фото иллюстративное: Наталья Довбыш

Жители Одессы нередко выгуливают собак на Аллее Героев в Парке Шевченко, несмотря на то, что делать это там запрещено. Из-за этого постоянно возникают конфликты между владельцами животных и родными погибших военных.

Об этом сообщает активистка Ангелина Любчак в соцсети.

Читайте также:

Скандалы на Аллее героев

Мать погибшего военного в Одессе увидела женщину на Аллее Героев в Парке Шевченко, которая выгуливала свою собаку. Животное пристроилось под стендом, чтобы справить нужду, а владелица никак не пыталась ее остановить. И это при том, что на этом месте есть предупредительная табличка "Выгул собак запрещен".

Тогда мать героя попыталась сделать замечание, однако женщина начала спорить, пока в конфликт не вмешались родственники погибших военных, которые прогуливались по парку. После этого владелица собаки извинилась и перешла на другое место.

Еще одна аналогичная ситуация, по словам Ангелины Любчак, произошла во время Вилкофеста. Мать героя увидела пару, которая отпустила собаку с поводка, а животное справило нужду возле стенда в память одного из героев. Однако на замечание люди начали вести себя агрессивно.

"Кто ты такая, чтобы нам указывать где и как нам здесь в парке гулять с нашими детьми, нашими собачками." "Подумаешь, что она такое сделала, я уберу" Вы тупые курицы — или вы издеваетесь! Какое вы имеете право выгуливать собак под стендами! На Аллее просто кучи табличек "Выгул собак запрещен!" Так для кого, видимо же для вас — тупые хозяева! Я не буду писать здесь, как так можно, то что же вы так себя ведете, а пожалуйста... Нет, в следующий раз это будет кулак между... или газовый баллончик!" — пишет активистка Ангелина Любчак.

Ангелина Любчак также добавила, что обычно такие правонарушения не завершаются ничем, кроме мизерных штрафов, поэтому люди чувствуют себя безнаказанными.

Возможно, это изображение 1 человек и текст
Выгул запрещен. Фото: Ангелина Любчак
None - фото 1
Публикация активистки. Фото: скриншот поста Ангелины Любчак
None - фото 2
Публикация о скандале. Фото: скриншот поста Ангелины Любчак

Аллея Героев в Одессе

Аллею Героев в Парке Шевченко в Одессе открыли 29 августа 2024 года. Всего на ней уже размещена информация о 421 погибшем военном, но список регулярно пополняется. Каждое обновление мемориала приурочено к определенным датам. Сейчас объект курирует департамент внутренней политики, с которым активисты сотрудничают напрямую.

Напомним, недавно мы писали о чествовании памяти погибших героев в Одессе. А также об открытии Аллеи Несокрушимых городов.

 

Одесса скандал животные Новости Одессы уход за собакой
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
