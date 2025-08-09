Відео
Головна Одеса В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 11:24
Хвилина мовчання в Одесі — як це було
Дівчинка з плакатом в руках. Фото: Альона Кішлали

Сьогодні, 9 серпня, в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання" біля залізничного вокзалу та в Пересипському районі. Люди зупинялися, аби згадати всіх, хто віддав життя у війні з Росією. Учасники тримали прапори, портрети та плакати на честь полеглих воїнів.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 1
Жінка тримає плакат у руках. Фото: Альона Кішлали
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 2
Учасники акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Анастасія

Акція вшанування в Одесі 

Рідні воїнів та небайдужі одесити вишикувалися з плакатами перед входом до залізничного вокзалу, а також на перехресті вулиць Академіка Сахарова та Ярослава Баіса у Пересипському районі Одеси. Основна мета акції — нагадати, що військові кожного дня на фронті віддають життя за незалежність. 

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 3
Жінка тримає стяг у руках. Фото: Альона Кішлали
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 4
Жінки з прапорами у руках під час акції. Фото: Анастасія
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 5
Акція "Хвилина мовчання" в Одесі біля залізничного вокзалу. Фото: Анастасія

Учасники акції закликають містян на мить зупинити буденний рух, розмови, ходу, автомобілі, аби вшанувати пам’ять загиблих героїв. Люди тримали в руках українські прапори, портрети полеглих захисників та плакати.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 6
Люди вийшли на акцію "Хвилина мовчання" в Пересипському районі Одеси. Фото: Альона Кішлали
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 7
Жінка тримає стяг у руках. Фото: Анастасія
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 8
Учасники акції "Хвилина мовчання" з плакатами. Фото: Анастасія

Що відомо про хвилину мовчання в Україні 

Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, запроваджена у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 в усіх куточках країни люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять полеглих у війні за незалежність та свободу України.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 9
Жінка тримає  власноруч виготовлений плакат. Фото: Альона Кішлали
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 10
Жінка тримає у руках фото загиблого Героя. Фото: Альона Кішлали

Нагадаємо, нещодавно в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Також ми писали, що біля одного із ТРЦ міста волонтери вимагали передати єнота на лікування.

Одеса акція Одеська область Герой України Новини Одеси хвилина мовчання
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
