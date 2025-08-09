Хвилина мовчання в Одесі — як це було

Дівчинка з плакатом в руках. Фото: Альона Кішлали

Сьогодні, 9 серпня, в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання" біля залізничного вокзалу та в Пересипському районі. Люди зупинялися, аби згадати всіх, хто віддав життя у війні з Росією. Учасники тримали прапори, портрети та плакати на честь полеглих воїнів.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

Акція вшанування в Одесі

Рідні воїнів та небайдужі одесити вишикувалися з плакатами перед входом до залізничного вокзалу, а також на перехресті вулиць Академіка Сахарова та Ярослава Баіса у Пересипському районі Одеси. Основна мета акції — нагадати, що військові кожного дня на фронті віддають життя за незалежність.

Учасники акції закликають містян на мить зупинити буденний рух, розмови, ходу, автомобілі, аби вшанувати пам’ять загиблих героїв. Люди тримали в руках українські прапори, портрети полеглих захисників та плакати.

Що відомо про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, запроваджена у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 в усіх куточках країни люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять полеглих у війні за незалежність та свободу України.

