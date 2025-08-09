Видео
Видео

Главная Одесса В Одессе почтили память погибших Героев — фоторепортаж

В Одессе почтили память погибших Героев — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 11:24
Минута молчания в Одессе - как это было
Девочка с плакатом в руках. Фото: Алена Кишлали

Сегодня, 9 августа, в Одессе провели акцию "Минута молчания" возле железнодорожного вокзала и в Пересыпском районе. Люди останавливались, чтобы вспомнить всех, кто отдал жизнь в войне с Россией. Участники держали флаги, портреты и плакаты в честь павших воинов.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 1
Женщина держит плакат в руках. Фото: Алена Кишлали
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 2
Участники акции "Минута молчания" в Одессе. Фото: Анастасия

Акция почтения памяти в Одессе

Родные воинов и неравнодушные одесситы выстроились с плакатами перед входом на железнодорожный вокзал, а также на перекрестке улиц Академика Сахарова и Ярослава Баиса в Пересыпском районе Одессы. Основная цель акции — напомнить, что военные каждый день на фронте отдают жизнь за независимость.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 3
Женщина держит флаг в руках. Фото: Алена Кишлали
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 4
Женщины с флагами в руках во время акции. Фото: Анастасия
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 5
Акция "Минута молчания" в Одессе возле железнодорожного вокзала. Фото: Анастасия

Участники акции призывают горожан на мгновение остановить будничное движение, разговоры, походку, автомобили, чтобы почтить память погибших героев. Люди держали в руках украинские флаги, портреты павших защитников и плакаты.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 6
Люди вышли на акцию "Минута молчания" в Пересыпском районе Одессы. Фото: Алена Кишлали
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 7
Женщина держит флаг в руках. Фото: Анастасия
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 8
Участники акции "Минута молчания" с плакатами. Фото: Анастасия

Что известно о минуте молчания в Украине

Ежедневная минута молчания — это всеукраинская традиция, введенная в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 во всех уголках страны люди останавливаются, чтобы почтить память павших в войне за независимость и свободу Украины.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 9
Женщина держит собственноручно изготовленный плакат. Фото: Алена Кишлали
В Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв — фоторепортаж - фото 10
Женщина держит в руках фото погибшего Героя. Фото: Алена Кишлали

Напомним, недавно в Одессе состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Также мы писали, что возле одного из ТРЦ города волонтеры требовали передать енота на лечение.

Одесса акция Одесская область Герой Украины Новости Одессы минута молчания
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
