Минута молчания в Одессе - как это было

В Одессе почтили память погибших Героев — фоторепортаж
Сегодня, 9 августа, в Одессе провели акцию "Минута молчания" возле железнодорожного вокзала и в Пересыпском районе. Люди останавливались, чтобы вспомнить всех, кто отдал жизнь в войне с Россией. Участники держали флаги, портреты и плакаты в честь павших воинов.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".
Акция почтения памяти в Одессе
Родные воинов и неравнодушные одесситы выстроились с плакатами перед входом на железнодорожный вокзал, а также на перекрестке улиц Академика Сахарова и Ярослава Баиса в Пересыпском районе Одессы. Основная цель акции — напомнить, что военные каждый день на фронте отдают жизнь за независимость.
Участники акции призывают горожан на мгновение остановить будничное движение, разговоры, походку, автомобили, чтобы почтить память погибших героев. Люди держали в руках украинские флаги, портреты павших защитников и плакаты.
Что известно о минуте молчания в Украине
Ежедневная минута молчания — это всеукраинская традиция, введенная в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 во всех уголках страны люди останавливаются, чтобы почтить память павших в войне за независимость и свободу Украины.
Напомним, недавно в Одессе состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Также мы писали, что возле одного из ТРЦ города волонтеры требовали передать енота на лечение.
Читайте Новини.LIVE!