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Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 13:09
Мітинг в Одесі на підтримку зниклих і полонених
Акція в Одесі на підтримку зниклих захисників. Фото: Новини.LIVE

В Одесі знову зібралися рідні зниклих безвісти та військовополонених. Люди прийшли на проспект Шевченка, щоб нагадати місту й країні: за кожним прізвищем стоїть чиясь доля, надія і біль.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених в Одесі

Щотижня в Одесі проходить акція на підтримку зниклих безвісти та військовополонених. Її проводять на проспекті Шевченка — у людному місці, де складно не помітити плакати з портретами захисників.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 1
Жінка з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Історії людей, чиї рідні в полоні чи зниклі безвісти

Серед тих, хто прийшов цього разу, — Людмила. Вона тримає в руках фотографію свого брата. Він зник на Донеччині, обороняючи Україну.

"Я вийшла сюди заради свого рідного брата. Зв'язок з ним обірвався 9 січня. Довго ми нічого не знали. Нам казали, що зник безвісти, ймовірно загинув. Але 28 січня ми знайшли відео, де видно, що він живий, просто в полоні", — розповідає жінка.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 2
Людмила чекає свого брата. Фото: Новини.LIVE

Людмила каже, що востаннє чула голос брата в новорічну ніч. Він пообіцяв повернутися. Вона досі чекає, тримається за надію і продовжує боротьбу.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 3
Учасниця акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 4
Жінка шукає сина. Фото: Новини.LIVE

Поруч стоїть Ольга Трет'якова. Її чоловік також зник слід після виїзду на бойову позицію.

"24-го березня він пішов на завдання і зник. Бригада повідомила, що вони виїхали втрьох, і всі троє зникли безвісти. Востаннє ми говорили 22-го, перед виходом на позицію. Було всього кілька хвилин, він казав: "Сподіваюсь, все буде добре", — згадує вона.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 5
Дружина військового Ольга. Фото: Новини.LIVE

Ольга просить людей не залишатися байдужими та приєднуватися до акцій. Адже ця біда у такий час може торкнутися кожного.

"Сьогодні — це моя біда. Але завтра це може торкнутись будь-кого. Тому треба бути єдиною нацією. Росія хоче нас роз’єднати, а ми маємо бути разом — до кінця", — додає жінка.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 6
Дівчина на акції в Одеесі. Фото: Новини.LIVE
Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 7
Люди вийшли на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників. Фото: Новини.LIVE

Людей на акції виходить все більше

Організаторкою одеських акцій є Вікторія, координаторка 14-ї бригади Нацгвардії. Вона каже, що кількість учасників зростає з кожною зустріччю.

"Це родини з усіх сил оборони: ЗСУ, ТРО, Нацгвардії, поліції. Люди приходять, бо не мають іншого способу нагадати, що їхні рідні ще там. Вони чекають. І щиро сподіваються на обміни", — говорить вона.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 8
Організаторка акції Вікторія. Фото: Новини.LIVE

За її словами, у полоні досі перебувають ті, кого захопили ще 2022-го і на початку 2023-го. Вони вже на межі виживання. Акції — це не просто підтримка, а й тиск на міжнародну спільноту, щоб та не забувала про українських бранців.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 9
Дівчина тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Вікторія звертається й до міської влади. Вона закликає їх приєднатися та підтримати рідних полонених та безвісти зниклих. 

"Ми живі люди. Ми не кусаємося. Ми хочемо, щоб міська адміністрація, щоб мер також вийшов до нас, почув нас. У деяких містах мери підтримують — і звідти більше повертаються з полону. Було б правильно брати приклад", — каже організаторка акції.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 10
Жінка з плакатом у руках на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Харкові пройшла акція на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти. Також ми писали, що слідча з Маріуполя Мар'яна Чичелюк розповіла, як росіяни знущалися з військовополонених та принижували їх.

Одеса мітинг акція Одеська область полонені Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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