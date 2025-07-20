Акція на підтримку зниклих та полонених воїнів в Одесі

Акція в Одесі на підтримку зниклих захисників. Фото: Новини.LIVE

На проспекті Шевченка в Одесі відбулась акція на підтримку полонених і безвісти зниклих захисників України. Родини прийшли з фотографіями рідних та прапорами. Вони наголошують, що найбільший біль — це тиша й невідомість.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку полонених в Одесі

Серед учасників акції матері, сестри, дружини, діти. У руках — фотографії зниклих, жовто-блакитні прапори, плакати із закликами не мовчати. Вони не мають офіційних підтверджень, не мають тіл, не мають жодного слова — лише надію, яка тримає їх упродовж місяців і навіть років.

Дівчинка тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Плакат з портретами українських захисників. Фото: Новини.LIVE

Ганна шукає брата вже 23 місяці. Він зник на напрямку Клішівка-Андріївка. Каже, що її брат — один із сотень, чия доля лишається невідомою.

"Нам одразу сказали, що він загинув, але тіла не дали. Я не повірила — їздила по моргах, здавала ДНК. Нічого. Я й досі чекаю. Ми стали родиною з іншими такими ж — нас об'єднала біда. І ми не мовчимо", — розповідає Ганна.

Ганна шукає брата. Фото: Новини.LIVE

Учасниці акції говорять про те, що не мають офіційної інформації від держави. Не можуть знайти відповіді навіть після десятків запитів, не мають доступу до баз даних, не отримують дзвінків.

"Це чорна діра. За весь напрямок — один боєць із бригади 22-ї, що повернувся. Решта або загинули, або зникли. Але ні тіл, ні збігів ДНК, ні підтверджень полону немає. Це найстрашніше", — додає Ганна.

Жінка з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає плакати. Фото: Новини.LIVE

Валентина згадує, як зник її брат 25 лютого 2024 року. Побратими воїна кажуть, що він загинув, однак службове розслідування показало, що з ним просто втратили зв'язок. З боку держави жодної інформації про місцеперебування військового немає.

"Офіційно — втрачено зв’язок. Хлопці з бригади кажуть, що, можливо, загинув. Але ми не бачили — і не віримо. Ми чекаємо вдома. Немає ні фото, ні підтверджень. Живий — поки ми віримо", — каже вона.

Валентина шукає рідного брата. Фото: Новини.LIVE

Дівчинка з фотографією тата у руках. Фото: Новини.LIVE

Олена Собітняк уже вісім місяців шукає чоловіка. Востаннє говорили 14 листопада 2024 року. Через день зв’язок обірвався.

"Наступного дня він зник зі зв’язку, а 20-го мені сказали, що не повернувся на позицію. Після цього — нічого. Повна тиша. У повідомленні зазначили 25 число. Але це формальність. Ми нічого не знаємо. Він говорив, що страшно, що сумує. І що хоче додому", — згадує жінка.

Олена шукає свого чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає плакат у руках під час акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітингувальники закликають не забувати про тих, хто зараз не може говорити сам. Їхня присутність на площах — це протест проти забуття, байдужості й бездіяльності.

Нагадаємо, 20 липня минає два роки з моменту одного з наймасштабніших обстрілів Одеси за час війни. Також ми писали, що на Одещині військовослужбовця Держприкордонслужби засудили за відмову виконати бойовий наказ.