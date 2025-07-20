Акция в поддержку пропавших и пленных воинов в Одессе

Акция в Одессе в поддержку пропавших защитников. Фото: Новини.LIVE

На проспекте Шевченко в Одессе состоялась акция в поддержку пленных и без вести пропавших защитников Украины. Семьи пришли с фотографиями родных и флагами. Они отмечают, что самая большая боль — это тишина и неизвестность.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных в Одессе

Среди участников акции матери, сестры, жены, дети. В руках — фотографии пропавших, желто-голубые флаги, плакаты с призывами не молчать. У них нет официальных подтверждений, нет тел, нет ни одного слова — только надежда, которая держит их на протяжении месяцев и даже лет.

Девочка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Плакат с портретами украинских защитников. Фото: Новини.LIVE

Анна ищет брата уже 23 месяца. Он исчез на направлении Клишевка-Андреевка. Говорит, что ее брат — один из сотен, чья судьба остается неизвестной.

"Нам сразу сказали, что он погиб, но тела не дали. Я не поверила — ездила по моргам, сдавала ДНК. Ничего. Я до сих пор жду. Мы стали семьей с другими такими же — нас объединила беда. И мы не молчим", — рассказывает Анна.

Анна ищет брата. Фото: Новини.LIVE

Участницы акции говорят о том, что не имеют официальной информации от государства. Не могут найти ответа даже после десятков запросов, не имеют доступа к базам данных, не получают звонков.

"Это черная дыра. За все направление — один боец из бригады 22-й, который вернулся. Остальные или погибли, или исчезли. Но ни тел, ни совпадений ДНК, ни подтверждений плена нет. Это самое страшное", — добавляет Анна.

Женщина с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Женщина держит плакаты. Фото: Новини.LIVE

Валентина вспоминает, как исчез ее брат 25 февраля 2024 года. Побратимы воина говорят, что он погиб, однако служебное расследование показало, что с ним просто потеряли связь. Со стороны государства никакой информации о местонахождении военного нет.

"Официально — потеряна связь. Ребята из бригады говорят, что, возможно, погиб. Но мы не видели — и не верим. Мы ждем дома. Нет ни фото, ни подтверждений. Живой — пока мы верим", — говорит она.

Валентина ищет родного брата. Фото: Новини.LIVE

Девочка с фотографией папы в руках. Фото: Новини.LIVE

Елена Собитняк уже восемь месяцев ищет мужа. Последний раз говорили 14 ноября 2024 года. Через день связь оборвалась.

"На следующий день он исчез со связи, а 20-го мне сказали, что не вернулся на позицию. После этого — ничего. Полная тишина. В сообщении указали 25 число. Но это формальность. Мы ничего не знаем. Он говорил, что страшно, что скучает. И что хочет домой", — вспоминает женщина.

Елена ищет своего мужа. Фото: Новини.LIVE

Женщина держит плакат в руках во время акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митингующие призывают не забывать о тех, кто сейчас не может говорить сам. Их присутствие на площадях — это протест против забвения, равнодушия и бездействия.

Напомним, 20 июля исполняется два года с момента одного из самых масштабных обстрелов Одессы за время войны. Также мы писали, что в Одесской области военнослужащего Госпогранслужбы осудили за отказ выполнить боевой приказ.