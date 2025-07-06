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Головна Одеса В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 13:43
Акція в Одесі — рідні нагадали про зниклих і полонених
Акція в Одесі на підтримку зниклих захисників. Фото: Новини.LIVE

На проспекті Шевченка в Одесі сьогодні, 6 липня, пройшла акція підтримки родин полонених і безвісти зниклих. Люди зібралися, аби нагадати суспільству й владі: за кожним іменем — історія, надія і щоденне чекання.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Люди тримають плакат з фотографіями зниклих захисників. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку зниклих та полонених захисників

Люди стояли на узбіччі вздовж проспекту, з плакатами в руках, їхній головний меседж — це пам’ятати. Пам’ятати про воїнів, які не виходять на зв’язок, яких утримують у полоні, яких ще чекають вдома.

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 2
Люди вишикувались на узбіччі проспекту Шевченка в Одесі. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 3
Фінка тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Історії безвісти зниклих та полонених 

Марія стоїть зі світлиною чоловіка. Вона приходить сюди щотижня.

"Він зник 30 грудня минулого року в Донецькій області. Останній раз ми говорили телефоном. Сказав, що їх кудись везуть, але сам не знає куди. І все. З того моменту — тиша", — каже жінка.

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 4
Марія, шукає свого чоловіка. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 5
Люди з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Наталія Олександрівна тримає табличку з ім’ям чоловіка Якова Володимировича. Жінка розповідає, що він пішов на завдання 6 травня і не повернувся. Військовий служив у 21-й бригаді.

"Це було біля населеного пункту Терни. Ми щодня шукаємо відповіді. Востаннє бачила його 30 квітня — він був радий нас бачити, просив берегти дітей. А 2 травня ще вийшов на зв’язок. Потім — нічого. Позавчора йому виповнилось би 43. Ми всі його дуже чекаємо", — каже Наталія.

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 6
Наталія, чекає свого чоловіка. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 7
Жінка тримає плакат на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 8
Жінки тримають стяги українських бригад. Фото: Новини.LIVE

Анна — мати військового, який зник у лютому. Вона розповідає, що син служив у Донецькій області. Зв’язок обірвався вночі, коли його перевели на позицію.

"Я не знала, що його забрали. Потім — нічого. Куди звертатися — не кажуть, відповіді немає. Дочка шукала, писала, теж безрезультатно. Зараз у мене слабке здоров’я, але я тримаюся — треба знати, що з ним", — каже жінка.

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 9
Анна, шукає свого сина. Фото: Новини.LIVE
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Люди з плакатами у руках та стягами України. Фото: Новини.LIVE
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Дівчинка тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Акції проводять щотижня

Організаторка акції пояснює, що це вже не перший місяць, як вони виходять на вулицю. Вона вважає, що потрібно об’єднуються не лише заради своїх близьких, а й заради всіх, хто досі не повернувся.

"Наш обов’язок — говорити про них. Акції — це не лише про біль, а й про силу родин, які вірять. Ми надсилали запити до Червоного Хреста, провели акцію під їхнім офісом. Відповіли, що отримали наші заявки, перевірили частину даних. Але реальних кроків поки немає", — каже організаторка акції.

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 12
Організаторка акції в Одесі на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE

Люди, які приходять на акції: різні за віком, з різних куточків країни. Але в них спільна мета — повернути рідних. І вони впевнені, що поки є акції, листи, спогади та фото, ці імена — це не просто записи у зведеннях. Це — живі люди, яких чекають.

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 13
Жінка тримає плакат з фотографією чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вчора центрі Києва відбулася акція-нагадування "Я без тебе, як жовтий без синього. Поверніть Героїв додому". Також напередодні в Одесі вшанували пам'ять загиблих захисників.

Одеса акція Одеська область полонені Новини Одеси захисники
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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