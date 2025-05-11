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Акції в Одесі на підтримку полонених — сумна звістка з фронту

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Дата публікації: 11 травня 2025 15:45
Акція на підтримку полонених в Одесі — мати дізналася про загибель сина
Мітинг в центрі Одеси на підтримку військовополонених захисників. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси відбулася чергова недільна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Родичі захисників знову вийшли з плакатами, аби нагадати суспільству про тисячі українців, які досі не вдома.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Трагічна звістка з фронту

Традиційна акція на Дерибасівській в Одесі щонеділі збирає родини військовополонених і тих, хто досі вважається зниклим безвісти. Люди тримають у руках плакати на яких фотографії українці, які досі не вийшли на зв’язок чи перебувають у полоні. Також зазначені їхні імена та прізвища.  

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Дівчата на мітингу в Одесі
Дівчата тримають палакати в руках під час мітингу на підтримку військовополонених захисників. Фото: Новини.LIVE
Жінки з плакатом у руках
Жінки під час мітингу в центрі Одеси на підтримку військовополонених захисників. Фото: Новини.LIVE
Жінки тримають плакати
Люди вийшли в центр міста на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Та цього разу на акції стало відомо про непоправну втрату. Одна з матерів, яка багато тижнів поспіль виходила підтримувати інших, дізналася, що її син Дмитро Кучер загинув на фронті.

"Назавжди 26. Дмитро був гарним сином і прекрасною людиною, завжди підтримував інших. Він загинув у боротьбі за нас — за свою маму і за кожного з нас, хто сьогодні може жити. Ми просимо всіх, хто зараз поруч, зупинитися на хвилину в його пам’ять", — звернулась до одеситів учасниця акції.

Після цих слів учасники та перехожі вшанували загиблого Дмитра хвилиною мовчання.

Дівчина мітингує в Одесі
Дівчина тримає пллакат з закликом підтримати військовополонених захисників. Фото: Новини.LIVE
Дівчина з плакатом у руках
Дівчина в центрі Одеси з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE
У центрі Одеси проходить мітинг
Люди тримають стяг з портретами військовополонених та зниклих безвісти захисників. Фото: Новини.LIVE

Історії людей, чиї рідні в полоні

Серед учасників — жінка, чий брат у полоні ще з першого дня повномасштабної війни. Вона розповіла, що продовжує боротися за його звільнення, їздить на акції в різні міста та не опускає рук.

"Це біль, це розпад. Але я знаю, що він живий, бо зустріла бійця, який сидів із ним у камері. Він передав, що тримається. І я мушу триматись тут, щоб зробити все можливе для його повернення", — поділилась вона.

Люди під час мітингу в Одесі
До акції доєдналися і діти. Фото: Новини.LIVE
Мітинг - фото 8
Жінки тримають стяг з портретами захисників. Фото: Новини.LIVE

Водночас жінка критично оцінила дії Міжнародного Червоного Хреста, який, за її словами, не надає достатньої допомоги українським полоненим.

"До російських полонених Червоний Хрест йде, бачить умови. А до наших — ні. Там жах, відсутність медицини. Ми просимо міжнародні організації не стояти осторонь і чинити тиск на Росію, щоб допустили туди спостерігачів", — наголосила жінка.

Дитина з плакатом у руках
Дівчинка доєдналася до акції на підтримку військовополонених захисників. Фото: Новини.LIVE

Учасники пообіцяли виходити знову і знову, поки останній полонений не повернеться додому. Організаторка акції Анна Пажера закликала містян не залишатись байдужими та доєднуватися до акції.

"Ми виходимо щонеділі, бо не маємо права мовчати. Ми чекаємо кожного нашого Героя. І дуже важливо, щоб кожен одесит пам’ятав: ці хлопці — серед нас. Вони живі або чекають на допомогу. Вони — наші", — сказала Анна.

Молоді люди під час мітигу в Одесі
Молоді люди з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, подібна акція сьогодні відбулася у Києві біля Національного комплексу "Експоцентр України". Також ми писали, що 6 травня відбувся великий обмін військовополоненими повернувши додому 205 захисників України.

Одеса мітинг акція Одеська область полонені Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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