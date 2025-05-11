Акция в поддержку пленных в Одессе - мать узнала о гибели сына

Митинг в центре Одессы в поддержку военнопленных защитников. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы состоялась очередная воскресная акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Родственники защитников снова вышли с плакатами, чтобы напомнить обществу о тысячах украинцев, которые до сих пор не дома.



Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Трагическая весть с фронта

Традиционная акция на Дерибасовской в Одессе каждое воскресенье собирает семьи военнопленных и тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести. Люди держат в руках плакаты на которых фотографии украинцев, которые до сих пор не вышли на связь или находятся в плену. Также указаны их имена и фамилии.

Реклама

Читайте также:

Девушки держат плакаты в руках во время митинга в поддержку военнопленных защитников. Фото: Новини.LIVE

Женщины во время митинга в центре Одессы в поддержку военнопленных защитников. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли в центр города на митинг. Фото: Новини.LIVE

Но на этот раз на акции стало известно о невосполнимой утрате. Одна из матерей, которая много недель подряд выходила поддерживать других, узнала, что ее сын Дмитрий Кучер погиб на фронте.

"Навсегда 26. Дмитрий был хорошим сыном и прекрасным человеком, всегда поддерживал других. Он погиб в борьбе за нас — за свою маму и за каждого из нас, кто сегодня может жить. Мы просим всех, кто сейчас рядом, остановиться на минуту в его память", — обратилась к одесситам участница акции.

После этих слов участники и прохожие почтили погибшего Дмитрия минутой молчания.

Девушка держит плакат с призывом поддержать военнопленных защитников. Фото: Новини.LIVE

Девушка в центре Одессы с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди держат флаг с портретами военнопленных и пропавших без вести защитников. Фото: Новини.LIVE

Истории людей, чьи родные в плену

Среди участников — женщина, чей брат в плену еще с первого дня полномасштабной войны. Она рассказала, что продолжает бороться за его освобождение, ездит на акции в разные города и не опускает рук.

"Это боль, это распад. Но я знаю, что он жив, потому что встретила бойца, который сидел с ним в камере. Он передал, что держится. И я должна держаться здесь, чтобы сделать все возможное для его возвращения", — поделилась она.

К акции присоединились и дети. Фото: Новини.LIVE

Женщины держат флаг с портретами защитников. Фото: Новини.LIVE

В то же время женщина критически оценила действия Международного Красного Креста, который, по ее словам, не оказывает достаточной помощи украинским пленным.

"К российским пленным Красный Крест идет, видит условия. А к нашим — нет. Там ужас, отсутствие медицины. Мы просим международные организации не стоять в стороне и оказывать давление на Россию, чтобы допустили туда наблюдателей", — подчеркнула женщина.

Девочка присоединилась к акции в поддержку военнопленных защитников. Фото: Новини.LIVE

Участники пообещали выходить снова и снова, пока последний пленный не вернется домой. Организатор акции Анна Пажера призвала горожан не оставаться равнодушными и присоединяться к акции.

"Мы выходим каждое воскресенье, потому что не имеем права молчать. Мы ждем каждого нашего Героя. И очень важно, чтобы каждый одессит помнил: эти ребята — среди нас. Они живы или ждут помощи. Они — наши", — сказала Анна.

Молодые люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, подобная акция сегодня состоялась в Киеве возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Также мы писали, что 6 мая состоялся большой обмен военнопленными вернув домой 205 защитников Украины.