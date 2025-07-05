Хвилина мовчання в Одесі — біля вокзалу вшанували загиблих у війні

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Біля залізничного вокзалу в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання" — на згадку про всіх, хто загинув у війні з Росією. Люди зупинялися на ходу, приєднувалися до мовчазної хвилини, аби вшанувати пам’ять полеглих.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

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Люди вийшли на акцію в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Люди тримають плакати в руках та стяги України. Фото: Наталія Михайленко

Одесити доєднуються до акції. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Одесі

В Одесі біля залізничного вокзалу сьогодні, 5 липня, відбулась акція "Хвилина мовчання" — на знак вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні. Люди, які поспішали у своїх справах, зупинялися просто на пероні, біля трамвайних зупинок. До акції приєднувалися і випадкові перехожі, і працівники вокзалу.

До акції приєдналися ті, хто щойно зійшов з поїзда. Фото: Наталія Михайленко

Акція "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Люди тримають плакати в руках на акції в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції закликали одеситів на мить зупинити все — розмови, кроки, машини — і подумати про тих, хто віддав своє життя за Україну. У руках люди тримали прапори, портрети полеглих, квіти.

Жінка закликає перехожих зупинитися та вшанувати пам'ять полеглих захисників. Фото: Наталія Михайленко

Одесити тримають портрети полеглих захисників та стяги. Фото: Наталія Михайленко

Дівчина з плакатом у руках. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Україні: що відомо

Зазначимо, щоденна хвилина мовчання — це загальнонаціональна ініціатива, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Вона проходить у всіх містах України о 9:00 як символ спільної скорботи і вдячності тим, хто загинув у боротьбі за свободу.

Люди на акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Жінка закликає зупинитися на хвилину. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, у Київському районі Одеси вранці 5 липня вибухнув автомобіль, СБУ підозрює теракт. Також ми повідомляли, що 190 учасників НМТ на Одещині склали тести на 200 балів.