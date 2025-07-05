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В Одесі вшанували полеглих захисників — фоторепортаж з акції

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 12:40
Хвилина мовчання в Одесі — біля вокзалу вшанували загиблих у війні
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Біля залізничного вокзалу в Одесі провели акцію "Хвилина мовчання" — на згадку про всіх, хто загинув у війні з Росією. Люди зупинялися на ходу, приєднувалися до мовчазної хвилини, аби вшанувати пам’ять полеглих. 

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

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Одесити доєднуються до акції. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Одесі

В Одесі біля залізничного вокзалу сьогодні, 5 липня, відбулась акція "Хвилина мовчання" — на знак вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні. Люди, які поспішали у своїх справах, зупинялися просто на пероні, біля трамвайних зупинок. До акції приєднувалися і випадкові перехожі, і працівники вокзалу.

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Люди тримають плакати в руках на акції в Одесі.  Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції закликали одеситів на мить зупинити все — розмови, кроки, машини — і подумати про тих, хто віддав своє життя за Україну. У руках люди тримали прапори, портрети полеглих, квіти.

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Дівчина з плакатом у руках. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Україні: що відомо

Зазначимо, щоденна хвилина мовчання — це загальнонаціональна ініціатива, запроваджена указом президента у березні 2022 року. Вона проходить у всіх містах України о 9:00 як символ спільної скорботи і вдячності тим, хто загинув у боротьбі за свободу.

В Одесі вшанували полеглих героїв — фоторепортаж з акції - фото 10
Люди на акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі вшанували полеглих героїв — фоторепортаж з акції - фото 11
Жінка закликає зупинитися на хвилину. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, у Київському районі Одеси вранці 5 липня вибухнув автомобіль, СБУ підозрює теракт. Також ми повідомляли, що 190 учасників НМТ на Одещині склали тести на 200 балів. 

Одеса акція Одеська область Новини Одеси захисники хвилина мовчання
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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