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Головна Одеса НМТ-2025 на Одещині — учні здивували результатами

НМТ-2025 на Одещині — учні здивували результатами

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 11:17
Результати НМТ 2025 на Одещині: 200 балів отримали 190 учнів
Дівчина за комп'ютером. Фото ілюстративне: freepik

Основна сесія НМТ-2025 в Одеській області завершилась із сильними результатами. 190 учасників склали тести на 200 балів. Найвищий показник — максимальний бал одразу з трьох предметів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

НМТ-2025 на Одещині: які показники

За його інформацією, Національний мультипредметний тест-2025 на Одещині вже склали понад 18,8 тисячі учасників. За результатами основної сесії 190 школярів змогли вибити 200 балів хоча б з одного предмета.

Абсолютним рекордсменом стала Каміла Мусаєлян — випускниця Одеського ліцею "Лідер". Вона набрала 200 балів з трьох предметів. Ще десятеро випускників склали тестування на максимум одразу з двох дисциплін.

Серед відзначених — Владислав Корчака з Північного центру профосвіти. Він отримав максимальні 200 балів з математики.

"Особлива гордість за Владислава Корчаку, учня Північного центру професійної освіти, майбутнього слюсаря, який набрав 200 балів з математики, ламаючи всі стереотипи про профтех", — написав Кіпер.

Де найвищі результати НМТ 

Найбільше "двохсотбальників" — в Одесі, а також у Балтській, Ізмаїльській, Чорноморській, Білгород-Дністровській і Кодимській громадах. Освітяни називають цьогорічні результати найкращими за останні роки.

Нагадаємо, ми писали, що пара хоче дати доньці ім’я на честь аварії в Чорнобилі. Також повідомляли, що в Одесі вибухнуло авто на вулиці Варненській, постраждав чоловік. 

Одеса освіта Одеська область НМТ Новини Одеси екзамени
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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