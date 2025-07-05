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Главная Одесса НМТ-2025 на Одесчине — ученики удивили результатами

НМТ-2025 на Одесчине — ученики удивили результатами

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 11:17
Результаты НМТ 2025 в Одесской области: 200 баллов получили 190 учеников
Девушка за компьютером. Фото иллюстративное: freepik

Основная сессия НМТ-2025 в Одесской области завершилась с сильными результатами. 190 участников сдали тесты на 200 баллов. Самый высокий показатель — максимальный балл сразу по трем предметам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

НМТ-2025 в Одесской области: какие показатели

По его информации, Национальный мультипредметный тест-2025 в Одесской области уже сдали более 18,8 тысячи участников. По результатам основной сессии 190 школьников смогли выбить 200 баллов хотя бы по одному предмету.

Абсолютным рекордсменом стала Камила Мусаелян — выпускница Одесского лицея "Лидер". Она набрала 200 баллов по трем предметам. Еще десять выпускников сдали тестирование на максимум сразу по двум дисциплинам.

Среди отмеченных — Владислав Корчака из Северного центра профобразования. Он получил максимальные 200 баллов по математике.

"Особая гордость за Владислава Корчаку, ученика Северного центра профессионального образования, будущего слесаря, который набрал 200 баллов по математике, ломая все стереотипы о профтехе", — написал Кипер.

Где самые высокие результаты НМТ

Больше всего "двухсотбальников" — в Одессе, а также в Балтской, Измаильской, Черноморской, Белгород-Днестровской и Кодымской громадах. Педагоги называют нынешние результаты лучшими за последние годы.

Напомним, мы писали, что пара хочет дать дочери имя в честь аварии в Чернобыле. Также сообщали, что в Одессе взорвалось авто на улице Варненской, пострадал мужчина.

Одесса образование Одесская область НМТ Новости Одессы экзамены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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