Минута молчания в Одессе - возле вокзала почтили погибших в войне

В Одессе провели акцию "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

Возле железнодорожного вокзала в Одессе провели акцию "Минута молчания" — в память обо всех, кто погиб в войне с Россией. Люди останавливались на ходу, присоединялись к молчаливой минуте, чтобы почтить память павших.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

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Люди вышли на акцию в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Люди держат плакаты в руках и флаги Украины. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы присоединяются к акции. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Одессе

В Одессе возле железнодорожного вокзала, сегодня, 5 июля, состоялась акция "Минута молчания" — в знак почтения памяти погибших в российско-украинской войне. Люди, которые спешили по своим делам, останавливались прямо на перроне, возле трамвайных остановок. К акции присоединялись и случайные прохожие, и работники вокзала.

К акции присоединились те, кто только что сошел с поезда. Фото: Наталья Михайленко

Акция "Минута молчания" в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Люди держат плакаты в руках на акции в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции призвали одесситов на мгновение остановить все — разговоры, шаги, машины — и подумать о тех, кто отдал свою жизнь за Украину. В руках люди держали флаги, портреты павших, цветы.

Женщина призывает прохожих остановиться и почтить память павших защитников. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы держат портреты павших защитников и знамена. Фото: Наталья Михайленко

Девушка с плакатом в руках. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Украине: что известно

Отметим, ежедневная минута молчания — это общенациональная инициатива, введенная указом президента в марте 2022 года. Она проходит во всех городах Украины в 9:00 как символ общей скорби и благодарности тем, кто погиб в борьбе за свободу.

Люди на акции "Минута молчания" в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Женщина призывает остановиться на минуту. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, в Киевском районе Одессы утром 5 июля взорвался автомобиль, СБУ подозревает теракт. Также мы сообщали, что 190 участников НМТ в Одесской области сдали тесты на 200 баллов.