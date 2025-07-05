Минута молчания в Одессе - возле вокзала почтили погибших в войне

В Одессе почтили память павших защитников — фоторепортаж с акции
Возле железнодорожного вокзала в Одессе провели акцию "Минута молчания" — в память обо всех, кто погиб в войне с Россией. Люди останавливались на ходу, присоединялись к молчаливой минуте, чтобы почтить память павших.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".
Минута молчания в Одессе
В Одессе возле железнодорожного вокзала, сегодня, 5 июля, состоялась акция "Минута молчания" — в знак почтения памяти погибших в российско-украинской войне. Люди, которые спешили по своим делам, останавливались прямо на перроне, возле трамвайных остановок. К акции присоединялись и случайные прохожие, и работники вокзала.
Участники акции призвали одесситов на мгновение остановить все — разговоры, шаги, машины — и подумать о тех, кто отдал свою жизнь за Украину. В руках люди держали флаги, портреты павших, цветы.
Минута молчания в Украине: что известно
Отметим, ежедневная минута молчания — это общенациональная инициатива, введенная указом президента в марте 2022 года. Она проходит во всех городах Украины в 9:00 как символ общей скорби и благодарности тем, кто погиб в борьбе за свободу.
Напомним, в Киевском районе Одессы утром 5 июля взорвался автомобиль, СБУ подозревает теракт. Также мы сообщали, что 190 участников НМТ в Одесской области сдали тесты на 200 баллов.
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