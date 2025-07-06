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Главная Одесса В Одессе провели акцию в поддержку пленных защитников — фото

В Одессе провели акцию в поддержку пленных защитников — фото

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 13:43
Акция в Одессе - родные напомнили о пропавших и пленных
Акция в Одессе в поддержку пропавших защитников. Фото: Новини.LIVE

На проспекте Шевченко в Одессе сегодня, 6 июля, прошла акция поддержки семей пленных и без вести пропавших. Люди собрались, чтобы напомнить обществу и власти: за каждым именем — история, надежда и ежедневное ожидание.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пропавших и пленных защитников

Люди стояли на обочине вдоль проспекта, с плакатами в руках, их главный месседж — это помнить. Помнить о воинах, которые не выходят на связь, которых удерживают в плену, которых еще ждут дома.

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Финка держит плакат в руках.  Фото: Новини.LIVE

Истории без вести пропавших и пленных

Мария стоит с фотографией мужа. Она приходит сюда каждую неделю.

"Он пропал 30 декабря прошлого года в Донецкой области. Последний раз мы говорили по телефону. Сказал, что их куда-то везут, но сам не знает куда. И все. С того момента — тишина", — говорит женщина.

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Мария, ищет своего мужа.  Фото: Новини.LIVE
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Люди с плакатами в руках.  Фото: Новини.LIVE

Наталья Александровна держит табличку с именем мужа Якова Владимировича. Женщина рассказывает, что он ушел на задание 6 мая и не вернулся. Военный служил в 21-й бригаде.

"Это было возле населенного пункта Терны. Мы ежедневно ищем ответы. Последний раз видела его 30 апреля — он был рад нас видеть, просил беречь детей. А 2 мая еще вышел на связь. Потом — ничего. Позавчера ему исполнилось бы 43 года. Мы все его очень ждем", — говорит Наталья.

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Женщины держат знамена украинских бригад. Фото: Новини.LIVE

Анна - мать военного, который пропал в феврале. Она рассказывает, что сын служил в Донецкой области. Связь оборвалась ночью, когда его перевели на позицию.

"Я не знала, что его забрали. Потом — ничего. Куда обращаться — не говорят, ответа нет. Дочь искала, писала, тоже безрезультатно. Сейчас у меня слабое здоровье, но я держусь - надо знать, что с ним", — говорит женщина.

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Люди с плакатами в руках и флагами Украины. Фото: Новини.LIVE
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Девочка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Акции проводят еженедельно

Организатор акции объясняет, что это уже не первый месяц, как они выходят на улицу. Она считает, что нужно объединяются не только ради своих близких, но и ради всех, кто до сих пор не вернулся.

"Наш долг — говорить о них. Акции — это не только о боли, но и о силе семей, которые верят. Мы отправляли запросы в Красный Крест, провели акцию под их офисом. Ответили, что получили наши заявки, проверили часть данных. Но реальных шагов пока нет", — говорит организатор акции.

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 12
Организатор акции в Одессе в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

Люди, которые приходят на акции: разные по возрасту, из разных уголков страны. Но у них общая цель — вернуть родных. И они уверены, что пока есть акции, письма, воспоминания и фото, эти имена — это не просто записи в сводках. Это — живые люди, которых ждут.

В Одесі провели акцію на підтримку полонених захисників — фото - фото 13
Женщина держит плакат с фотографией мужа. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вчера в центре Киева состоялась акция-напоминание "Я без тебя, как желтый без синего. Верните Героев домой". Также накануне в Одессе почтили память погибших защитников.

Одесса акция Одесская область пленные Новости Одессы защитники
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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