Акция в Одессе - родные напомнили о пропавших и пленных

В Одессе провели акцию в поддержку пленных защитников — фото
На проспекте Шевченко в Одессе сегодня, 6 июля, прошла акция поддержки семей пленных и без вести пропавших. Люди собрались, чтобы напомнить обществу и власти: за каждым именем — история, надежда и ежедневное ожидание.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция в поддержку пропавших и пленных защитников
Люди стояли на обочине вдоль проспекта, с плакатами в руках, их главный месседж — это помнить. Помнить о воинах, которые не выходят на связь, которых удерживают в плену, которых еще ждут дома.
Истории без вести пропавших и пленных
Мария стоит с фотографией мужа. Она приходит сюда каждую неделю.
"Он пропал 30 декабря прошлого года в Донецкой области. Последний раз мы говорили по телефону. Сказал, что их куда-то везут, но сам не знает куда. И все. С того момента — тишина", — говорит женщина.
Наталья Александровна держит табличку с именем мужа Якова Владимировича. Женщина рассказывает, что он ушел на задание 6 мая и не вернулся. Военный служил в 21-й бригаде.
"Это было возле населенного пункта Терны. Мы ежедневно ищем ответы. Последний раз видела его 30 апреля — он был рад нас видеть, просил беречь детей. А 2 мая еще вышел на связь. Потом — ничего. Позавчера ему исполнилось бы 43 года. Мы все его очень ждем", — говорит Наталья.
Анна - мать военного, который пропал в феврале. Она рассказывает, что сын служил в Донецкой области. Связь оборвалась ночью, когда его перевели на позицию.
"Я не знала, что его забрали. Потом — ничего. Куда обращаться — не говорят, ответа нет. Дочь искала, писала, тоже безрезультатно. Сейчас у меня слабое здоровье, но я держусь - надо знать, что с ним", — говорит женщина.
Акции проводят еженедельно
Организатор акции объясняет, что это уже не первый месяц, как они выходят на улицу. Она считает, что нужно объединяются не только ради своих близких, но и ради всех, кто до сих пор не вернулся.
"Наш долг — говорить о них. Акции — это не только о боли, но и о силе семей, которые верят. Мы отправляли запросы в Красный Крест, провели акцию под их офисом. Ответили, что получили наши заявки, проверили часть данных. Но реальных шагов пока нет", — говорит организатор акции.
Люди, которые приходят на акции: разные по возрасту, из разных уголков страны. Но у них общая цель — вернуть родных. И они уверены, что пока есть акции, письма, воспоминания и фото, эти имена — это не просто записи в сводках. Это — живые люди, которых ждут.
Напомним, вчера в центре Киева состоялась акция-напоминание "Я без тебя, как желтый без синего. Верните Героев домой". Также накануне в Одессе почтили память погибших защитников.
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