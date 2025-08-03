Митинг в Одессе в поддержку пропавших и пленных

Акция в Одессе в поддержку пропавших защитников. Фото: Новини.LIVE

В Одессе снова собрались родные пропавших без вести и военнопленных. Люди пришли на проспект Шевченко, чтобы напомнить городу и стране: за каждой фамилией стоит чья-то судьба, надежда и боль.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку военнопленных в Одессе

Каждую неделю в Одессе проходит акция в поддержку пропавших без вести и военнопленных. Ее проводят на проспекте Шевченко — в людном месте, где сложно не заметить плакаты с портретами защитников.

Женщина с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Истории людей, чьи родные в плену или пропавшие без вести

Среди тех, кто пришел на этот раз, — Людмила. Она держит в руках фотографию своего брата. Он пропал в Донецкой области, защищая Украину.

"Я вышла сюда ради своего родного брата. Связь с ним оборвалась 9 января. Долго мы ничего не знали. Нам говорили, что пропал без вести, вероятно погиб. Но 28 января мы нашли видео, где видно, что он жив, просто в плену", — рассказывает женщина.

Людмила ждет своего брата. Фото: Новини.LIVE

Людмила говорит, что последний раз слышала голос брата в новогоднюю ночь. Он пообещал вернуться. Она до сих пор ждет, держится за надежду и продолжает борьбу.

Участница акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Женщина ищет сына. Фото: Новини.LIVE

Рядом стоит Ольга Третьякова. Ее муж также исчез след после выезда на боевую позицию.

"24-го марта он пошел на задание и исчез. Бригада сообщила, что они выехали втроем, и все трое пропали без вести. Последний раз мы говорили 22-го, перед выходом на позицию. Было всего несколько минут, он говорил: "Надеюсь, все будет хорошо", — вспоминает она.

Жена военного Ольга. Фото: Новини.LIVE

Ольга просит людей не оставаться равнодушными и присоединяться к акциям. Ведь эта беда в такое время может коснуться каждого.

"Сегодня — это моя беда. Но завтра это может коснуться любого. Поэтому надо быть единой нацией. Россия хочет нас разъединить, а мы должны быть вместе — до конца",— добавляет женщина.

Девушка на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли в поддержку пленных и пропавших без вести защитников. Фото: Новини.LIVE

Людей на акции выходит все больше

Организатором одесских акций является Виктория, координатор 14-й бригады Нацгвардии. Она говорит, что количество участников растет с каждой встречей.

"Это семьи из всех сил обороны: ВСУ, ТРО, Нацгвардии, полиции. Люди приходят, потому что не имеют другого способа напомнить, что их родные еще там. Они ждут. И искренне надеются на обмены", — говорит она.

Организатор акции Виктория. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, в плену до сих пор находятся те, кого захватили еще в 2022-м и в начале 2023-го. Они уже на грани выживания. Акции — это не просто поддержка, но и давление на международное сообщество, чтобы оно не забывало об украинских пленниках.

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Виктория обращается и к городским властям. Она призывает их присоединиться и поддержать родных пленных и без вести пропавших.

"Мы живые люди. Мы не кусаемся. Мы хотим, чтобы городская администрация, чтобы мэр также вышел к нам, услышал нас. В некоторых городах мэры поддерживают — и оттуда больше возвращаются из плена. Было бы правильно брать пример", — говорит организатор акции.

Женщина с плакатом в руках на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове прошла акция в поддержку украинских военнопленных и пропавших без вести. Также мы писали, что следователь из Мариуполя Марьяна Чичелюк рассказала, как россияне издевались над военнопленными и унижали их.