Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Родные пленных вышли на акцию в Одессе — фоторепортаж

Родные пленных вышли на акцию в Одессе — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 13:09
Митинг в Одессе в поддержку пропавших и пленных
Акция в Одессе в поддержку пропавших защитников. Фото: Новини.LIVE

В Одессе снова собрались родные пропавших без вести и военнопленных. Люди пришли на проспект Шевченко, чтобы напомнить городу и стране: за каждой фамилией стоит чья-то судьба, надежда и боль.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Акция в поддержку военнопленных в Одессе

Каждую неделю в Одессе проходит акция в поддержку пропавших без вести и военнопленных. Ее проводят на проспекте Шевченко — в людном месте, где сложно не заметить плакаты с портретами защитников.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 1
Женщина с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Истории людей, чьи родные в плену или пропавшие без вести

Среди тех, кто пришел на этот раз, — Людмила. Она держит в руках фотографию своего брата. Он пропал в Донецкой области, защищая Украину.

"Я вышла сюда ради своего родного брата. Связь с ним оборвалась 9 января. Долго мы ничего не знали. Нам говорили, что пропал без вести, вероятно погиб. Но 28 января мы нашли видео, где видно, что он жив, просто в плену", — рассказывает женщина.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 2
Людмила ждет своего брата. Фото: Новини.LIVE

Людмила говорит, что последний раз слышала голос брата в новогоднюю ночь. Он пообещал вернуться. Она до сих пор ждет, держится за надежду и продолжает борьбу.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 3
Участница акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 4
Женщина ищет сына. Фото: Новини.LIVE

Рядом стоит Ольга Третьякова. Ее муж также исчез след после выезда на боевую позицию.

"24-го марта он пошел на задание и исчез. Бригада сообщила, что они выехали втроем, и все трое пропали без вести. Последний раз мы говорили 22-го, перед выходом на позицию. Было всего несколько минут, он говорил: "Надеюсь, все будет хорошо", — вспоминает она.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 5
Жена военного Ольга. Фото: Новини.LIVE

Ольга просит людей не оставаться равнодушными и присоединяться к акциям. Ведь эта беда в такое время может коснуться каждого.

"Сегодня — это моя беда. Но завтра это может коснуться любого. Поэтому надо быть единой нацией. Россия хочет нас разъединить, а мы должны быть вместе — до конца",— добавляет женщина.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 6
Девушка на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 7
Люди вышли в поддержку пленных и пропавших без вести защитников. Фото: Новини.LIVE

Людей на акции выходит все больше

Организатором одесских акций является Виктория, координатор 14-й бригады Нацгвардии. Она говорит, что количество участников растет с каждой встречей.

"Это семьи из всех сил обороны: ВСУ, ТРО, Нацгвардии, полиции. Люди приходят, потому что не имеют другого способа напомнить, что их родные еще там. Они ждут. И искренне надеются на обмены", — говорит она.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 8
Организатор акции Виктория. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, в плену до сих пор находятся те, кого захватили еще в 2022-м и в начале 2023-го. Они уже на грани выживания. Акции — это не просто поддержка, но и давление на международное сообщество, чтобы оно не забывало об украинских пленниках.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 9
Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Виктория обращается и к городским властям. Она призывает их присоединиться и поддержать родных пленных и без вести пропавших.

"Мы живые люди. Мы не кусаемся. Мы хотим, чтобы городская администрация, чтобы мэр также вышел к нам, услышал нас. В некоторых городах мэры поддерживают — и оттуда больше возвращаются из плена. Было бы правильно брать пример", — говорит организатор акции.

Рідні полонених вийшли на акцію в Одесі — фоторепортаж - фото 10
Женщина с плакатом в руках на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове прошла акция в поддержку украинских военнопленных и пропавших без вести. Также мы писали, что следователь из Мариуполя Марьяна Чичелюк рассказала, как россияне издевались над военнопленными и унижали их.

Одесса митинг акция Одесская область пленные Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации