Алея Незламних міст в Одесі - під мерією з'явилася експозиція

"Алея Незламних міст" в Одесі. Фото: міськрада

В Одесі на Біржовій площі, перед мерією облаштували "Алею Незламних міст". Ця експозиція — знак вшанування пам'яті жертв війни та вияв підтримки й вдячності всім тим, хто встояв перед обличчям ворога.

Про це повідомляє одеська мерія.

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Алея Незламних міст

15 колон на "Алеї Незламних міст" символізують населені пункти України, що одними з перших відчули широкомасштабний напад РФ. На п’єдесталах закріплені знайдені уламки ракет і снарядів, а дзеркальні таблички з насічками позначають кількість ворожих влучань. Якщо зазирнути у будь-яку із них, то можна побачити відображення свого обличчя із символічними шрами від обстрілів.

"Коли снаряди прилітали у будівлі, ми їх знаходили і хочемо показати людям що це таке. Тут представлені і касетні снаряди, які приносять дуже багато руйнувань. Вони дуже небезпечні. Ми хочемо щоб люди дивилися та розуміли, що війна продовжується",— каже один із організаторів експозиції Юрій Осипов.

Експозиція буде представлена на Біржовій площі протягом місяця — відвідати її може кожен охочий абсолютно безкоштовно.

Люди відвідують експозицію. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мистецький поїзд Говарда Баффета, який приїхав в Одесу. А також про те, як Одеський художній музей доєднався до мережі європейських організацій NEMO.