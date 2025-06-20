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Главная Одесса Аллея Несокрушимых городов теперь в Одессе — где можно посмотреть

Аллея Несокрушимых городов теперь в Одессе — где можно посмотреть

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 17:22
Аллея Несокрушимых городов в Одессе - под мэрией появилась экспозиция
"Аллея Несокрушимых городов" в Одессе. Фото: горсовет
Ключові моменти Аллея Несокрушимых городов

В Одессе, на Биржевой площади перед мэрией, обустроили "Аллею Несокрушимых городов". Эта экспозиция — знак памяти жертв войны и проявление поддержки и благодарности всем тем, кто устоял перед лицом врага.

Об этом сообщает одесская мэрия.

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Аллея Несокрушимых городов

15 колонн на "Аллее Несокрушимых городов" символизируют населенные пункты Украины, которые одними из первых почувствовали широкомасштабное нападение РФ. На пьедесталах закреплены найденные обломки ракет и снарядов, а зеркальные таблички с насечками обозначают количество вражеских попаданий. Если заглянуть в любую из них, то можно увидеть отражение своего лица с символическими шрамами от обстрелов.

"Когда снаряды прилетали в здания, мы их находили, и хотим показать людям, что это такое. Здесь представлены и кассетные снаряды, которые приносят очень много разрушений. Они очень опасны. Мы хотим, чтобы люди смотрели и понимали, что война продолжается", — говорит один из организаторов экспозиции Юрий Осипов.

Экспозиция будет представлена на Биржевой площади в течение месяца — посетить ее может каждый желающий абсолютно бесплатно.

Аллея Несокрушимых городов теперь в Одессе — где можно посмотреть - фото 1
Люди посещают экспозицию. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о художественном поезде Говарда Баффета, который приехал в Одессу. А также о том, как Одесский художественный музей присоединился к сети европейских организаций NEMO.

Одесса выставки Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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