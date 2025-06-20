Аллея Несокрушимых городов в Одессе - под мэрией появилась экспозиция

Аллея Несокрушимых городов теперь в Одессе — где можно посмотреть
В Одессе, на Биржевой площади перед мэрией, обустроили "Аллею Несокрушимых городов". Эта экспозиция — знак памяти жертв войны и проявление поддержки и благодарности всем тем, кто устоял перед лицом врага.
Об этом сообщает одесская мэрия.
Аллея Несокрушимых городов
15 колонн на "Аллее Несокрушимых городов" символизируют населенные пункты Украины, которые одними из первых почувствовали широкомасштабное нападение РФ. На пьедесталах закреплены найденные обломки ракет и снарядов, а зеркальные таблички с насечками обозначают количество вражеских попаданий. Если заглянуть в любую из них, то можно увидеть отражение своего лица с символическими шрамами от обстрелов.
"Когда снаряды прилетали в здания, мы их находили, и хотим показать людям, что это такое. Здесь представлены и кассетные снаряды, которые приносят очень много разрушений. Они очень опасны. Мы хотим, чтобы люди смотрели и понимали, что война продолжается", — говорит один из организаторов экспозиции Юрий Осипов.
Экспозиция будет представлена на Биржевой площади в течение месяца — посетить ее может каждый желающий абсолютно бесплатно.
Напомним, недавно мы писали о художественном поезде Говарда Баффета, который приехал в Одессу. А также о том, как Одесский художественный музей присоединился к сети европейских организаций NEMO.
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