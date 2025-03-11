Одесский художественный музей теперь в NEMO

Одесский художественный музей. Фото: Новини.LIVE

Одесский художественный музей присоединился к Сети европейских музейных организаций (NEMO). Это усилит культурную интеграцию Южной Пальмиры с европейскими городами.

Об этом сообщается на странице Одесского художественного музея в соцсети.

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Кто еще в NEMO

Такое присоединение позволит чаще проводить экспозиции с картинами, которые хранятся в европейских городах. Кроме Одесского Художественного музея к NEMO уже присоединились ряд учреждений Украины. В частности: Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого, Черниговский областной художественный музей, Дом Франко и Харьковский исторический музей. А также Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Одесский музей западного и восточного искусства.

"NEMO основана в 1992 году как независимая сеть национальных музейных организаций, вместе они представляют более 30 тысяч музеев в 40 странах Европы. В этом году они предоставили бесплатное членство 7 украинским музеям. Спасибо за возможность присоединиться к сообществу",— говорится в сообщении учреждения.

Одесский художественный музей

Одесский национальный художественный музей расположен в центре города, в бывшем здании семьи Нарышкиных, памятнике архитектуры начала XIX века. Он открылся 6 ноября 1899 года. А с 14 октября 2021 имеет статус национального. Коллекция учреждения насчитывает более 10 тысяч работ всемирно известных художников. 5 ноября прошлого года здание музея получило значительные повреждения из-за российского обстрела. Однако сами экспонаты сильно не пострадали. Сейчас некоторые залы закрыты на ремонт.

Напомним, недавно мы писали об одесских "миражах Калипсо". А также о том, как будут спасать витражи поврежденной филармонии.