Одеський художній музей тепер у NEMO

Одеський художный музей. Фото: Новини.LIVE

Одеський художній музей долучився до Мережі європейських музейних організацій (NEMO). Це посилить культурну інтеграцію Південної Пальміри з європейськими містами.

Про це повідомляють на сторінці Одеського художнього музею в соцмережі.

Читайте також:

Хто ще в NEMO

Таке приєднання дозволить частіше проводити експозиції із картинами, що зберігаються у європейскьких містах. Окрім Одеського Художнього музею до NEMO вже долучилися ряд установ України. Зокрема: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, Чернігівський обласний художній музей, Дім Франка та Харківський історичний музей. А також Національний музей історії України у Другій світовій війні та Одеський музей західного і східного мистецтва.

"NEMO заснована в 1992 році як незалежна мережа національних музейних організацій, разом вони представляють понад 30 тисяч музеїв у 40 країнах Європи. Цього року вони надали безкоштовне членство 7 українським музеям. Дякуємо за можливість доєднатися до спільноти", — йдеться у повідомленні установи.

Одеський художній музей

Одеський національний художній музей розташований в центрі міста, у колишній будівлі родини Наришкіних, пам'ятнику архітектури початку XIX століття. Він відкрився 6 листопада 1899 року. А з 14 жовтня 2021 має статус національного. Колекція установи нараховує понад 10 тисяч робіт всесвітньо відомих митців. 5 листопада минулого року будівля музею зазнала значних пошкоджень через російський обстріл. Проте самі експонати сильно не постраждали. Наразі деякі зали зачинені на ремонт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеські "міражі Каліпсо". А також про те, як рятуватимуть вітражі пошкодженої філармонії.