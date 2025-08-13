Видео
Україна
Языковой скандал на Одесчине — официант говорил на русском

Языковой скандал на Одесчине — официант говорил на русском

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 18:30
В Одесской области произошел языковой скандал с журналисткой и официантом
Заведение где произошел скандал. Фото: Жанна Савицкая

В Балте Одесской области произошел очередной языковой скандал. Официант принял заказ у женщин на русском языке и утверждал, что в Украине есть 2 государственных языка. Из-за этого клиентки пожаловались на него в полицию.

Об этом сообщила журналистка Жанна Савицкая.

Читайте также:

Языковой скандал в Одесской области

Журналистка Жанна Савицкая вместе со своей подругой ожидали автобус, чтобы вернуться из Балты в Кодыму. Женщины решили посетить местное кафе и выпить по чашке кофе. Официант принял заказ, но ответил клиенткам на русском языке.

Тогда журналистка спросила его, знает ли он, что работники сферы обслуживания должны разговаривать на украинском. Парень на это ответил, что они его поняли, поэтому проблемы нет и добавил, что языкового закона не существует, а еще в Украине якобы есть 2 государственных языка. После этого женщины обратились в полицию по поводу нарушения действующего законодательства.

"Для себя решила, что в дальнейшем, сталкиваясь с русским в заведениях обслуживания, буду действовать именно так — через отделение полиции. Домой вернулась в отличном настроении: во-первых, с ощущением реальной причастности к защите языка, а во-вторых, потому что в Кодыме нет такого наглого русофильства в сфере обслуживания. Ну а если где-то все-таки случится, то здесь я дорогу в отделение полиции знаю лучше, чем в Балте",— пишет Жанна Савицкая.

None - фото 1
Сообщение Жанны Савицкой. Фото: скриншот поста женщины

Напомним, недавно мы писали о скандале на концерте в Варшаве. А также о конфликте из-за выгула собак на Аллее Героев в Одессе.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
