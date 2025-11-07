Відео
Відео

Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

Дата публікації: 7 листопада 2025 22:33
Оновлено: 19:25
Російські пісні у громадських місцях в Україні — чи потрібно заборонити
Одесити у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Черговий скандал із російською музикою в одеському нічному клубі став каталізатором для серйозних заходів. Так, голова обласної військової адміністрації спільно з військовими ухвалили рішення закрити заклад на час перевірки. Це перший і поки що єдиний випадок, коли влада береться за бізнес і застосовує до нього санкції за порушення закону, до цього цим питанням займалися виключно активісти. Подібні дії розбурхали одеситів та спровокували нові суперечки.

Як одесити ставляться до пісень російською мовою в громадських місцях — з'ясовували журналісти Новини.LIVE.

Підтримка агресора

Четвертий рік війни, а на вулицях, у барах та дискотеках досі звучать пісні російських виконавців. Для одних одеситів це норма, а для інших — шок. Адже найчастіше звучать хіти тих, хто підтримує знищення українців і всіляко цьому сприяють. Ба більше, завантажуючи або прослуховуючи онлайн ці пісні, ми дозволяємо їм заробляти на нас, а значить спрямовувати ще більше грошей на ракети, які потім летітимуть в Україну.

"Мені дуже сильно не подобається. Тому що країна агресор — це Росія, росіяни нас вбивають, а отже слухати російську музику — це підтримувати того, хто нас вбиває", — ділиться Надія.

Російська музика має бути під забороною.
На думку Надії, російські пісні мають бути під забороною. Фото: Новини.LIVE

Для Надії, як і для багатьох інших, музика, яка ще до війни могла сприйматися як щось "просто фон для життя", тепер стає тригером, який нагадує про втрати. Схожу позицію має і Олександр. Він зазначає, що в нинішній ситуації навіть "нейтральні" пісні набувають зовсім іншого значення.

 "Негативно ставлюсь. Як мінімум у нас сьогодні йде війна. Тому, звісно, ні — поки війна, не треба цього", — каже одесит Олександр.

Російській музиці не місце в Одесі
Олександр вважає, що російській музиці не місце в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Музика поза війною

Однак, далеко не всі підтримують позицію повної відмови від російської музики. Люди відзначають, що це частина їхнього життя, багато пісні асоціюються з тим чи іншим періодом. Для них це насамперед частина звички, щоденного фону, у якому вони росли й жили.

"Позитивно ставлюся до пісень російською. Ми звикли їх слухати. До чого тут музика до агресії? Я народився в Одесі, добре розумію українську і російську, але звик розмовляти російською — мене мати так вчила", — говорить Владислав.

Не можна забороняти російську музику
Владислав проти заборони російської музики. Фото: Новини.LIVE

Нейтральна позиція

Чимало одеситів займають нейтральну позицію — без категоричного "за" чи "проти". Вони вважають, що ситуація з російськими виконавцями сьогодні значно складніша, ніж просте протиставлення "чорне" і "біле". Мова йде не лише про саму музику, а про контекст, у якому вона звучить.

"Ну, я вважаю це питання громадськості. Дивлячись, яка там музика. Я, наприклад, люблю слухати Цоя і не вважаю це поганим. Тому це питання кожного", — зізнається Максим.

Не всю російську музику треба забороняти
Максим вважає, що не всю російську музику потрібно забороняти. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні кожен має вибір слухати російську музику чи ні, проте треба розуміти, що далеко не всі виконавці та пісні можуть звучати у відкритому просторі. Потрібно чітко розділяти пропагандистів і тих, хто нас підтримує. Адже є ті, хто нам допомагають. 

"Дивлячись яка. Російська музика є різна. Є така, що працює на пропаганду, на цю машину, а є нейтральна, яка не висвітлює ні війну, нічого.. Те, щоб вона звучала в громадських місцях зараз під час війни, це нереально. У нас це заборонено. Я вважаю, що на даний час це правильно, тому що не потрібно зайвий раз розбурхувати народ", — розповідає Юрій.

Російська музика буде в Одесі.
Юрій про своє ставлення до російської музики. Фото: Новини.LIVE

Знайти сьогодні золоту середину щодо російської музики, напевно, неможливо. Одесити розділилися на кілька таборів, і кожен відстоює свою думку. Втім, дедалі частіше в місті звучить думка про відповідальність публічного простору. Те, що лунає з колонок у закладах і на вулицях, формує атмосферу Одеси. Тож питання не тільки про те, що слухати, — а про те, яку реальність ми обираємо творити разом.

Раніше ми писали, що в одеському нічному клубі Palladium під час вечірки діджей увімкнув пісню російського виконавця. А також як депутат обласної ради запропонувала вирішити проблему із російською музикою в Одесі.

Одеса мовний скандал Новини Одеси музика війна в Україні
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Автор:
Віктор Бабаєнко
