Російська музика в клубі Одеси — комплекс Палладіум закрили на період перевірки

В Одесі закрили комплекс, де грала російська музика
В Одесі заборонили роботу готельно-ресторанного комплексу "Палладіум" на період перевірки. Нещодавно у мережі публікували відео, на якому видно, що в клубі грає російська музика.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram у вівторок, 4 листопада.
Російська музика в Одесі
"Сьогодні підписав спільний з військовим командуванням наказ, яким заборонено роботу готельно-ресторанного комплексу "Палладіум" на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту", — зазначив Кіпер.
Він нагадав усім закладам громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області, що дотримання закону про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану — це обовʼязок.
Кіпер зауважив, що департаментам ОВА, очільникам громад та іншим дотичним державним органам доручили вжити заходів для запобігання аналогічним порушенням. Крім того, вони повинні провести з підприємцями роз’яснення вимог законодавства.
"Одеса — українське місто. І тут має звучати Україна", — додав Кіпер.
Нагадаємо, в Одесі під час вечірки в комплексі Palladium лунала російська музика. Інцидент викликав перевірки з боку обласної влади.
Згодом зʼявилася ініціатива запровадити мораторій на російську музику в Одесі та області.
