Російська музика в клубі Одеси — комплекс Палладіум закрили на період перевірки

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: t.me/odeskaODA

В Одесі заборонили роботу готельно-ресторанного комплексу "Палладіум" на період перевірки. Нещодавно у мережі публікували відео, на якому видно, що в клубі грає російська музика.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram у вівторок, 4 листопада.

Реклама

Читайте також:

Російська музика в Одесі

"Сьогодні підписав спільний з військовим командуванням наказ, яким заборонено роботу готельно-ресторанного комплексу "Палладіум" на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту", — зазначив Кіпер.

Він нагадав усім закладам громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області, що дотримання закону про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану — це обовʼязок.

Кіпер зауважив, що департаментам ОВА, очільникам громад та іншим дотичним державним органам доручили вжити заходів для запобігання аналогічним порушенням. Крім того, вони повинні провести з підприємцями роз’яснення вимог законодавства.

"Одеса — українське місто. І тут має звучати Україна", — додав Кіпер.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі під час вечірки в комплексі Palladium лунала російська музика. Інцидент викликав перевірки з боку обласної влади.

Згодом зʼявилася ініціатива запровадити мораторій на російську музику в Одесі та області.