Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скандал у центрі Одеси — у клубі лунала російська музика

Скандал у центрі Одеси — у клубі лунала російська музика

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 11:30
Оновлено: 12:06
Скандал у клубі Palladium в Одесі через російську музику
Люди у нічному клубі. Фото ілюстративне: Palladium/Facebook

В одному з найбільших нічних клубів Одеси Palladium під час вечірки діджей увімкнув пісню російського виконавця. Музика пролунала перед більш ніж тисячею відвідувачів. Цей випадок викликав обурення серед містян і став предметом перевірки з боку обласної влади.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Реакція влади

Інцидент у клубі стався під час масової вечірки, коли діджей поставив композицію російського артиста. Відео з події швидко поширилося соцмережами, спричинивши хвилю критики. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер різко відреагував на ситуацію та заявив, що в місті, яке щодня потерпає від російських атак, не має лунати музика країни-агресора.

"Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях!" — наголосив Кіпер.

Він доручив відповідним департаментам провести перевірку й надати правову оцінку діям організаторів. За словами посадовця, власники закладу мають пояснити, як таке стало можливим у місті, що офіційно входить до території бойових дій.

"Одеса — українське місто. Хто забув — нагадаємо", — підкреслив очільник області.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Одесі знищили мурал, присвячений Ройтбурду. Також ми повідомляли, що в одеському дитсадку стався скандал із вихователькою.

Одеса скандал російська мова музика Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації