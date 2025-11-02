Скандал у клубі Palladium в Одесі через російську музику

Скандал у центрі Одеси — у клубі лунала російська музика
В одному з найбільших нічних клубів Одеси Palladium під час вечірки діджей увімкнув пісню російського виконавця. Музика пролунала перед більш ніж тисячею відвідувачів. Цей випадок викликав обурення серед містян і став предметом перевірки з боку обласної влади.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Реакція влади
Інцидент у клубі стався під час масової вечірки, коли діджей поставив композицію російського артиста. Відео з події швидко поширилося соцмережами, спричинивши хвилю критики. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер різко відреагував на ситуацію та заявив, що в місті, яке щодня потерпає від російських атак, не має лунати музика країни-агресора.
"Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях!" — наголосив Кіпер.
Він доручив відповідним департаментам провести перевірку й надати правову оцінку діям організаторів. За словами посадовця, власники закладу мають пояснити, як таке стало можливим у місті, що офіційно входить до території бойових дій.
"Одеса — українське місто. Хто забув — нагадаємо", — підкреслив очільник області.
