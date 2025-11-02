Скандал у клубі Palladium в Одесі через російську музику

Люди у нічному клубі. Фото ілюстративне: Palladium/Facebook

В одному з найбільших нічних клубів Одеси Palladium під час вечірки діджей увімкнув пісню російського виконавця. Музика пролунала перед більш ніж тисячею відвідувачів. Цей випадок викликав обурення серед містян і став предметом перевірки з боку обласної влади.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реакція влади

Інцидент у клубі стався під час масової вечірки, коли діджей поставив композицію російського артиста. Відео з події швидко поширилося соцмережами, спричинивши хвилю критики. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер різко відреагував на ситуацію та заявив, що в місті, яке щодня потерпає від російських атак, не має лунати музика країни-агресора.

"Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях!" — наголосив Кіпер.

Він доручив відповідним департаментам провести перевірку й надати правову оцінку діям організаторів. За словами посадовця, власники закладу мають пояснити, як таке стало можливим у місті, що офіційно входить до території бойових дій.

"Одеса — українське місто. Хто забув — нагадаємо", — підкреслив очільник області.

