В Одесі зафарбували мурал пам’яті Олександра Ройтбурда

Мурал, який намалювали в Одесі. Фото: Володимир Умма

У центрі Одеси зафарбували артоб’єкт, створений на честь художника Олександра Ройтбурда. Його намалювали місцеві митці до дня народження майстра, але вже за кілька годин після акції малюнок пошкодили, а згодом повністю замалювали.

Про це повідомив автор муралу Володимир Умма.

Мурал в Одесі

В Одесі в провулку імені Олександра Ройтбурда відбулася невелика артакція — художники вирішили відзначити день народження митця створенням нового муралу. Під час роботи перехожі зупинялися, дякували й залишали теплі слова. Та не всім ініціатива сподобалася: один із мешканців будинку, на якому малювали, заявив, що "все закрасить".

Ввечері того ж дня частину зображення справді зіпсували, а згодом мурал повністю замалювали. За словами автора малюнка, зробили це поспіхом, не намагаючись навіть поштукатурити чи відновити покриття.

"Тут видно, що фарбою просто криво помазали стіну, щоб картинку не бачити. Хоча на просвіт видно. Що з вами, люди?", — написав художник.

Замальований мурал. Фото: Володимир Умма

