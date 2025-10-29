В Одессе закрасили мурал памяти Александра Ройтбурда

Мурал, который нарисовали в Одессе. Фото: Владимир Умма

В центре Одессы закрасили арт-объект, созданный в честь художника Александра Ройтбурда. Его нарисовали местные художники ко дню рождения художника, но уже через несколько часов после акции рисунок повредили, а затем полностью зарисовали.

Об этом сообщил автор мурала Владимир Умма.

Мурал в Одессе

В Одессе в переулке имени Александра Ройтбурда состоялась небольшая артакция — художники решили отметить день рождения художника созданием нового мурала. Во время работы прохожие останавливались, благодарили и оставляли теплые слова. Но не всем инициатива понравилась: один из жителей дома, на котором рисовали, заявил, что "все закрасит".

Вечером того же дня часть изображения действительно испортили, а затем мурал полностью зарисовали. По словам автора рисунка, сделали это в спешке, не пытаясь даже поштукатурить или восстановить покрытие.

"Здесь видно, что краской просто криво помазали стену, чтобы картинку не видеть. Хотя на просвет видно. Что с вами, люди?", — написал художник.

Зарисованный мурал. Фото: Владимир Умма

