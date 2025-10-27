Відео
Відео

Скандал в Одесі — у дитсадку знущалися над дітьми

Скандал в Одесі — у дитсадку знущалися над дітьми

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 10:21
Оновлено: 10:14
Виховательку дитсадка в Одесі звільнять після знущань над дітьми
Діти граються телефоном. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одному з одеських дитячих садочків спалахнув скандал через жорстоке поводження з дітьми. У мережі з’явилися повідомлення про те, що виховательки карали малечу присіданнями, змушували тримати руки вгору та навіть прибирати туалети. Освітній департамент міськради вже почав службову перевірку.

Про це повідомила директорка освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Читайте також:

Деталі інциденту

Інформація про знущання над дітьми в одному з дитсадків Одеси з’явилася у соціальних мережах. За словами директорки департаменту освіти й науки Одеської міськради Олени Буйневич, дітей нібито карали фізично — змушували тримати руки вгору, присідати та виконувати принизливі завдання. Є також повідомлення, що малюків могли штовхати або примушувати прибирати туалетні кімнати, однак ця інформація наразі не підтверджена. Посадовиця повідомила, що департамент уже звернувся до поліції. Дії двох виховательок перевірятимуть правоохоронці. Основну виховательку групи звільнять, а її наставницю тимчасово відсторонять від роботи до завершення розслідування.

"Батькам — мої вибачення за дії колег. Сподіваюсь, найгірше не підтвердиться, але навіть присідання — це знущання. З дітьми працюватимуть психологи департаменту", — зазначила Олена Буйневич.

Вона додала, що випадок є "вкрай мерзотним". Однак просить не узагальнювати ситуацію та не звинувачувати всіх вихователів міста.

Нагадаємо, ми писали, що у Європі з'явилися нові вимоги для батьків. Якщо їх не виконуватимуть, то можна отримати величезний штраф. Також ми писали, що на Одещині чоловік викрав та побив дитину.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
