Україна
Головна Одеса На Одещині чоловік викрав дитину та побив її — деталі

На Одещині чоловік викрав дитину та побив її — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:25
Оновлено: 12:25
На Одещині чоловік викрав і побив 10-річного хлопчика
Затриманий за викрадення дитини чоловік. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеському районі чоловік силоміць забрав дитину, зв’язав і побив через сварку з дівчинкою. Хлопчика згодом відпустили. Нападнику загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі викрадення

Інцидент стався в одному з сіл Одеського району. До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її 10-річного сина незаконно позбавив волі 55-річний місцевий житель. Чоловік, почувши від своєї 11-річної підопічної, про те, що її нібито вдарив однокласник, вирішив "провчити" хлопчика. Він наздогнав дитину, коли та каталася на велосипеді, силоміць посадив до багажника автомобіля, зв’язав руки пластиковими стяжками, затулив рота ганчіркою та кілька разів ударив по обличчю.

Після цього чоловік вивіз хлопця на околицю села, поговорив із ним і повернув назад. Судово-медичні експерти мають визначити ступінь тілесних ушкоджень, які отримала дитина.

Що загрожує

Поліція затримала зловмисника та вилучила його автомобіль. Йому повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі малолітнього з нанесенням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України). За це передбачене покарання — до п’яти років ув’язнення. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває, правоохоронці також з’ясовують обставини конфлікту між дітьми.

нагадаємо, ми повідомляли про те, що омбудсменка РФ розповіла, як вкрала дитину з Маріуполя. Також ми писали, що в Україну повернули вісьмох українських дітей та підлітків з окупованих Росією територій.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
