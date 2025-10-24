Видео
В Одесской области мужчина похитил ребенка и избил его — детали

В Одесской области мужчина похитил ребенка и избил его — детали

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 12:25
обновлено: 13:30
В Одесской области мужчина похитил и избил 10-летнего мальчика
Задержанный за похищение ребенка мужчина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесском районе мужчина силой забрал ребенка, связал и избил из-за ссоры с девочкой. Мальчика впоследствии отпустили. Нападающему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали похищения

Инцидент произошел в одном из сел Одесского района. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 10-летнего сына незаконно лишил свободы 55-летний местный житель. Мужчина, услышав от своей 11-летней подопечной, о том, что ее якобы ударил одноклассник, решил "проучить" мальчика. Он догнал ребенка, когда тот катался на велосипеде, силой посадил в багажник автомобиля, связал руки пластиковыми стяжками, заткнул рот тряпкой и несколько раз ударил по лицу.

После этого мужчина вывез парня на окраину села, поговорил с ним и вернул обратно. Судебно-медицинские эксперты должны определить степень телесных повреждений, которые получил ребенок.

Что грозит

Полиция задержала злоумышленника и изъяла его автомобиль. Ему сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы малолетнего с нанесением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины). За это предусмотрено наказание — до пяти лет заключения. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следствие продолжается, правоохранители также выясняют обстоятельства конфликта между детьми.

напомним, мы сообщали о том, что омбудсмен РФ рассказала, как украла ребенка из Мариуполя. Также мы писали, что в Украину вернули восьмерых украинских детей и подростков с оккупированных Россией территорий.

Одесса дети похищение Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
