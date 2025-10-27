Воспитательницу детсада в Одессе уволят после издевательств над детьми

Дети играют телефоном. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одном из одесских детских садов вспыхнул скандал из-за жестокого обращения с детьми. В сети появились сообщения о том, что воспитательницы наказывали малышей приседаниями, заставляли держать руки вверх и даже убирать туалеты. Образовательный департамент горсовета уже начал служебную проверку.

Об этом сообщила директор образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Детали инцидента

Информация об издевательствах над детьми в одном из детсадов Одессы появилась в социальных сетях. По словам директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, детей якобы наказывали физически — заставляли держать руки вверх, приседать и выполнять унизительные задания. Есть также сообщения, что малышей могли толкать или заставлять убирать туалетные комнаты, однако эта информация пока не подтверждена. Чиновница сообщила, что департамент уже обратился в полицию. Действия двух воспитательниц будут проверять правоохранители. Основную воспитательницу группы уволят, а ее наставницу временно отстранят от работы до завершения расследования.

"Родителям — мои извинения за действия коллег. Надеюсь, худшее не подтвердится, но даже приседание — это издевательство. С детьми будут работать психологи департамента", — отметила Елена Буйневич.

Она добавила, что случай является "крайне мерзким". Однако просит не обобщать ситуацию и не обвинять всех воспитателей города.

