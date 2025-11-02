Скандал в клубе Palladium в Одессе из-за российской музыки

Люди в ночном клубе. Фото иллюстративное: Palladium/Facebook

В одном из крупнейших ночных клубов Одессы Palladium во время вечеринки диджей включил песню российского исполнителя. Музыка прозвучала перед более чем тысячей посетителей. Этот случай вызвал возмущение среди горожан и стал предметом проверки со стороны областных властей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Реакция властей

Инцидент в клубе произошел во время массовой вечеринки, когда диджей поставил композицию российского артиста. Видео с события быстро распространилось по соцсетям, вызвав волну критики. Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер резко отреагировал на ситуацию и заявил, что в городе, который ежедневно страдает от российских атак, не должна звучать музыка страны-агрессора.

"Никакой российской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах! " — подчеркнул Кипер.

Он поручил соответствующим департаментам провести проверку и дать правовую оценку действиям организаторов. По словам чиновника, владельцы заведения должны объяснить, как такое стало возможным в городе, который официально входит в территорию боевых действий.

"Одесса — украинский город. Кто забыл — напомним", — подчеркнул глава области.

Напомним, мы писали о том, что в Одессе уничтожили мурал, посвященный Ройтбурду. Также мы сообщали, что в одесском детсаду произошел скандал с воспитательницей.