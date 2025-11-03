Відео
Скандал через російську музику в Одесі — вирішення проблеми

Скандал через російську музику в Одесі — вирішення проблеми

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 17:45
Оновлено: 18:30
В Одесі хочуть заборонити російську музику у публічному просторі
Люди на концерті. Фото ілюстративне: iStock

Після чергового скандалу з російськими піснями в одеському клубі пролунала ініціатива запровадити мораторій на російську музику в місті та області. Авторка звернулася до керівництва Одеської обласної та міської військових адміністрацій із пропозицією офіційно обмежити виконання російських пісень у публічному просторі. Така практика вже діє в низці українських міст.

Про це повідомила депутатка Одеської обласної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Читайте також:

Заборона на російську музику

В Одесі знову розгорівся скандал через російську музику — цього разу в одному із нічних клубів. Під час вечірки там лунали пісні російських виконавців, що викликало хвилю обурення серед містян. Подібні історії трапляються не вперше. Одесити неодноразово викладали відео з публічних місць, де звучала російська музика — у кафе, клубах, на пляжах і навіть на Дерибасівській. Деякі з них завершувалися конфліктами.

Щоб припинити подібну практику, депутатка звернулася до начальників обласної та міської військових адміністрацій із пропозицією запровадити мораторій на виконання російських пісень у публічному просторі Одеси та області. Такі обмеження вже діють у кількох регіонах — серед них Київ, Черкаси, Запоріжжя, Івано-Франківськ і Житомирська область. Ініціаторка наголошує, що це не лише питання культури, а й безпеки, адже мова й музика держави-агресора можуть бути інструментом впливу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що співачка "Ёлка" прибрала згадку про Україну в одній із своїх пісень. Також ми писали, що в Одесі розгорівся скандал через російську музику у нічному клубі.

Одеса російська мова музика Одеська область Новини Одеси заборона
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
