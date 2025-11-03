Видео
Главная Одесса Скандал из-за русской музыки в Одессе — решение проблемы

Скандал из-за русской музыки в Одессе — решение проблемы

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 17:45
обновлено: 18:30
В Одессе хотят запретить российскую музыку в публичном пространстве
Люди на концерте. Фото иллюстративное: iStock

После очередного скандала с российскими песнями в одесском клубе прозвучала инициатива ввести мораторий на российскую музыку в городе и области. Автор обратилась к руководству Одесской областной и городской военных администраций с предложением официально ограничить исполнение российских песен в публичном пространстве. Такая практика уже действует в ряде украинских городов.

Об этом сообщила депутат Одесского областного совета Ярослава Витко-Присяжнюк.

Читайте также:

Запрет на российскую музыку

В Одессе снова разгорелся скандал из-за русской музыки — на этот раз в одном из ночных клубов. Во время вечеринки там звучали песни российских исполнителей, что вызвало волну возмущения среди горожан. Подобные истории случаются не впервые. Одесситы неоднократно выкладывали видео из публичных мест, где звучала русская музыка — в кафе, клубах, на пляжах и даже на Дерибасовской. Некоторые из них завершались конфликтами.

Чтобы прекратить подобную практику, депутат обратилась к начальникам областной и городской военных администраций с предложением ввести мораторий на исполнение российских песен в публичном пространстве Одессы и области. Такие ограничения уже действуют в нескольких регионах — среди них Киев, Черкассы, Запорожье, Ивано-Франковск и Житомирская область. Инициатор отмечает, что это не только вопрос культуры, но и безопасности, ведь язык и музыка государства-агрессора могут быть инструментом влияния.

Напомним, мы сообщали, что певица "Ёлка" убрала упоминание об Украине в одной из своих песен. Также мы писали, что в Одессе разгорелся скандал из-за русской музыки в ночном клубе.

Одесса русский язык музыка Одесская область Новости Одессы запрет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
