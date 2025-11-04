Видео
Україна
В Одессе закрыли комплекс, где играла русская музыка

В Одессе закрыли комплекс, где играла русская музыка

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 18:58
обновлено: 18:58
Российская музыка в клубе Одессы — комплекс Палладиум закрыли на период проверки
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: t.me/odeskaODA

В Одессе запретили работу гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" на период проверки. Недавно в сети публиковали видео, на котором видно, что в клубе играет русская музыка.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

Русская музыка в Одессе

"Сегодня подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" на период проведения проверки по воспроизведению в нем русскоязычного контента", — отметил Кипер.

Он напомнил всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области, что соблюдение закона о государственном языке, культуре, общественном порядке и требований военного положения — это обязанность.

Кипер отметил, что департаментам ОВА, руководителям громад и другим причастным государственным органам поручили принять меры для предотвращения аналогичных нарушений. Кроме того, они должны провести с предпринимателями разъяснения требований законодательства.

"Одесса — украинский город. И здесь должна звучать Украина", — добавил Кипер.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе во время вечеринки в комплексе Palladium звучала русская музыка. Инцидент вызвал проверки со стороны областных властей.

Впоследствии появилась инициатива ввести мораторий на русскую музыку в Одессе и области.

Одесса скандал русский язык музыка Одесская область Олег Кипер
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
