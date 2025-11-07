Видео
Видео

Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 22:33
обновлено: 19:25
Российские песни в общественных местах в Украине — нужно ли запретить
Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Очередной скандал с русской музыкой в одесском ночном клубе стал катализатором для серьезных мер. Так, глава областной военной администрации совместно с военными приняли решение закрыть заведение на время проверки. Это первый и пока единственный случай, когда власти берутся за бизнес и применяют к нему санкции за нарушение закона, до этого этим вопросом занимались исключительно активисты. Подобные действия взбудоражили одесситов и спровоцировали новые споры.

Как одесситы относятся к песням на русском языке в общественных местах — выясняли журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Поддержка агрессора

Четвертый год войны, а на улицах, в барах и дискотеках до сих пор звучат песни российских исполнителей. Для одних одесситов это норма, а для других — шок. Ведь чаще всего звучат хиты тех, кто поддерживает уничтожение украинцев и всячески этому способствуют. Более того, скачивая или прослушивая онлайн эти песни, мы позволяем им зарабатывать на нас, а значит направлять еще больше денег на ракеты, которые потом будут лететь в Украину.

"Мне очень сильно не нравится. Потому что страна агрессор — это Россия, россияне нас убивают, а значит слушать российскую музыку — это поддерживать того, кто нас убивает", — делится Надежда.

Російська музика має бути під забороною.
По мнению Надежды, российские песни должны быть под запретом. Фото: Новини.LIVE

Для Надежды, как и для многих других, эта музыка еще до войны могла восприниматься как нечто "просто фон для жизни", теперь становится триггером, который напоминает о потерях. Похожую позицию имеет и Александр. Он отмечает, что в нынешней ситуации даже "нейтральные" песни приобретают совсем другое значение.

"Негативно отношусь. Как минимум у нас сегодня идет война. Поэтому, конечно, нет — пока война, не надо этого", — говорит одессит Александр.

Російській музиці не місце в Одесі
Александр считает, что российской музыке не место в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Музыка вне войны

Однако, далеко не все поддерживают позицию полного отказа от русской музыки. Люди отмечают, что это часть их жизни, многие песни ассоциируются с тем или иным периодом. Для них это прежде всего часть привычки, ежедневного фона, в котором они росли и жили.

"Положительно отношусь к песням на русском. Мы привыкли их слушать. При чем здесь музыка к агрессии? Я родился в Одессе, хорошо понимаю украинский и русский, но привык разговаривать на русском — меня мать так учила", — говорит Владислав.

Не можна забороняти російську музику
Владислав против запрета русской музыки. Фото: Новини.LIVE

Нейтральная позиция

Многие одесситы занимают нейтральную позицию — без категорического "за" или "против". Они считают, что ситуация с российскими исполнителями сегодня значительно сложнее, чем простое противопоставление "черное" и "белое". Речь идет не только о самой музыке, а о контексте, в котором она звучит.

"Ну, я считаю это вопрос общественности. Смотря, какая там музыка. Я, например, люблю слушать Цоя и не считаю это плохим. Поэтому это вопрос каждого", — признается Максим.

Не всю російську музику треба забороняти
Максим считает, что не всю российскую музыку нужно запрещать. Фото: Новини.LIVE

Сегодня каждый имеет выбор слушать российскую музыку или нет, однако надо понимать, что далеко не все исполнители и песни могут звучать в открытом пространстве. Нужно четко разделять пропагандистов и тех, кто нас поддерживает. Ведь есть те, кто нам помогают.

"Смотря какая. Российская музыка есть разная. Есть такая, что работает на пропаганду, на эту машину, а есть нейтральная, которая не освещает ни войну, ничего... То, чтобы она звучала в общественных местах сейчас во время войны, это нереально. У нас это запрещено. Я считаю, что в настоящее время это правильно, потому что не нужно лишний раз будоражить народ", — рассказывает Юрий.

Російська музика буде в Одесі.
Юрий о своем отношении к русской музыке. Фото: Новини.LIVE

Найти сегодня золотую середину в отношении русской музыки, наверное, невозможно. Одесситы разделились на несколько лагерей, и каждый отстаивает свое мнение. Впрочем, все чаще в городе звучит мысль об ответственности публичного пространства. То, что звучит из колонок в заведениях и на улицах, формирует атмосферу Одессы. Так что вопрос не только о том, что слушать, — а о том, какую реальность мы выбираем творить вместе.

Ранее мы писали, что в одесском ночном клубе Palladium во время вечеринки диджей включил песню российского исполнителя. А также как депутат областного совета предложила решить проблему с русской музыкой в Одессе.

Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Автор:
Виктор Бабаенко
