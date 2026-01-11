Видео
Главная Одесса Языковые нарушения в Одессе — сколько жалоб на русский за год

Языковые нарушения в Одессе — сколько жалоб на русский за год

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 14:55
В Одессе усилят борьбу с русским языком
Женщины ссорятся. Фото иллюстративное: freepik

В 2025 году в Одессе зафиксировали почти 6 тысяч нарушений языкового законодательства. Город усиливает контроль за русскоязычными вывесками, рекламой и объявлениями в публичном пространстве.

Об этом по итогам совещания представителей Госпродпотребслужбы, районных администраций, профильных департаментов, общественных организаций и Молодежного совета сообщили в Одесском горсовете.

Читайте также:

Почти 6 тысяч нарушений за год

Несмотря на активную работу городских служб, в Одессе до сих пор остаются русскоязычные вывески, таблички и рекламные конструкции. Жители регулярно обращаются в городской совет с жалобами на нарушение языкового законодательства. По словам заместителя Одесского городского головы Аллы Бех, масштабы проблемы остаются значительными, но город уже имеет конкретные результаты.

"В течение 2025 года в городе зафиксировано почти 6 тысяч нарушений языкового законодательства. Демонтировано более 1 700 русскоязычных рекламных конструкций, часть незаконной рекламы владельцы убрали самостоятельно. В этом году работа будет продолжаться", — отметила Алла Бех.

Контроль за соблюдением языковых норм усилят

В горсовете отмечают, что контроль за соблюдением языковых норм в публичном пространстве будут только усиливать. Особое внимание во время совещания уделили участию общества. Жителей призвали не ждать проверок, а самостоятельно менять русскоязычные надписи в собственном пространстве.

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая предложила начать городской флешмоб.

"Обращаюсь к одесситам: присоединяйтесь и организуйте флешмоб по замене русскоязычных надписей на украинские в собственном пространстве. Это станет нашим общим вкладом в победу над российской агрессией. Одесса должна звучать на украинском. Это язык нашей свободы и нашего будущего", — подчеркнула она.

Напомним, в Одессе в ночном клубе "Ministerium", во время вечеринки звучали песни российских исполнителей. Также мы писали, что в Одесской области официант говорил на русском.

Одесса русский язык украинский язык Одесская область нарушения Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
