В Одесі виділять 10,7 млн грн на пункти незламності

В Одесі планують суттєво посилити роботу мобільних пунктів незламності. На це хочуть спрямувати мільйони гривень із міського бюджету. Кошти підуть на швидке реагування у разі обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Про це стало відомо з засідання комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

Куди витратять кошти

Міська комісія з питань планування, бюджету та фінансів погодила виділення 10,7 мільйонів гривень на забезпечення безперебійної роботи мобільних пунктів незламності. Йдеться про закупівлю палаток, техніки та необхідного обладнання для оперативного розгортання в районах, що постраждали від обстрілів або аварій. Найбільше фінансування планують спрямувати у три райони Одеси. Київський район отримає близько 2,8 млн грн, Хаджибейський — орієнтовно 2,85 млн грн, Пересипський — майже 2,18 млн грн. Ще майже 3 млн гривень розподілять між іншими районами міста.

Фінансування передбачене в межах міської цільової програми "Незламна Одеса". Вона має забезпечити автономну роботу пунктів допомоги — з електроживленням, теплом та базовими умовами для людей. Мобільні пункти незламності використовують не лише після ворожих ударів, а й під час аварійних відключень світла, тепла та інших кризових ситуацій, коли мешканцям потрібна швидка підтримка.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі планують виділити мільйони на ремонт після потопу та синоптиків. Також ми писали, що на охорону підрозділів Одеської мерії виділять 21 мільйон гривень.