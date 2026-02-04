Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Майже 11 млн на пункти незламності в Одесі — що відомо

Майже 11 млн на пункти незламності в Одесі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 12:49
В Одесі виділять 10,7 млн грн на пункти незламності
Мобільний пункт незламності в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі планують суттєво посилити роботу мобільних пунктів незламності. На це хочуть спрямувати мільйони гривень із міського бюджету. Кошти підуть на швидке реагування у разі обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Про це стало відомо з засідання комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

Реклама
Читайте також:

Куди витратять кошти

Міська комісія з питань планування, бюджету та фінансів погодила виділення 10,7 мільйонів гривень на забезпечення безперебійної роботи мобільних пунктів незламності. Йдеться про закупівлю палаток, техніки та необхідного обладнання для оперативного розгортання в районах, що постраждали від обстрілів або аварій. Найбільше фінансування планують спрямувати у три райони Одеси. Київський район отримає близько 2,8 млн грн, Хаджибейський — орієнтовно 2,85 млн грн, Пересипський — майже 2,18 млн грн. Ще майже 3 млн гривень розподілять між іншими районами міста.

Фінансування передбачене в межах міської цільової програми "Незламна Одеса". Вона має забезпечити автономну роботу пунктів допомоги — з електроживленням, теплом та базовими умовами для людей. Мобільні пункти незламності використовують не лише після ворожих ударів, а й під час аварійних відключень світла, тепла та інших кризових ситуацій, коли мешканцям потрібна швидка підтримка.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі планують виділити мільйони на ремонт після потопу та синоптиків. Також ми писали, що на охорону підрозділів Одеської мерії виділять 21 мільйон гривень.

Одеса гроші Одеська область Новини Одеси бюджет Пункт Незламності
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації