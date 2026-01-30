В Одессе построят уборную на Западном кладбище

Уборная на улице. Фото иллюстративное: Киевская городская военная администрация

В Одессе планируют возвести новую общественную уборную на территории Западного кладбища. Проект оценивают в несколько миллионов гривен. Объект должны сделать современным и доступным для всех посетителей. Строительство хотят реализовать через открытые торги.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Условия тендера

Новая общественная уборная появится по адресу Тираспольское шоссе, 22-Д. Она предназначена для посетителей кладбища "Западное" и должна соответствовать современным требованиям комфорта и доступности. Техническая спецификация предусматривает полный цикл работ. Речь идет о подготовке участка, возведении фундамента, каркаса здания, стен, перекрытий и кровли. Также запланированы внутренние работы и отделка.

Отдельное внимание уделят инженерным сетям. В уборной обустроят водопровод и канализацию, установят унитазы, писсуары, умывальники, а также оборудование для людей с инвалидностью.

Рядом планируют обустроить тротуары и подъезды. Фасад и кровлю отделают с учетом как декоративных, так и практических решений. Заказчиком работ выступает коммунальное предприятие "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания". Открытые торги объявили на площадке государственных закупок Prozorro. Подать предложения участники могут до 11 февраля 2026 года. Потратить на уборную планируют 2 783 065 гривен.

Напомним, мы сообщали, что Одесская юракадемия потратит более двух млн на рекламу. Также мы писали, что в Одессе отменили тендер на ремонт сливного коллектора.