Україна
Головна Одеса В Одесі на туалет планую витратити майже 3 млн — де встановлять

В Одесі на туалет планую витратити майже 3 млн — де встановлять

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 09:32
В Одесі збудують вбиральню на Західному кладовищі
Вбиральня на вулиці. Фото ілюстративне: Київська міська військова адміністрація

В Одесі планують звести нову громадську вбиральню на території Західного кладовища. Проєкт оцінюють у декілька мільйонів гривень. Об’єкт мають зробити сучасним і доступним для всіх відвідувачів. Будівництво хочуть реалізувати через відкриті торги.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
В Одесі збудують туалет за мільйони
Оголошення про будівництво вбиральні. Фото: скриншот Prozorro

Умови тендеру

Нова громадська вбиральня з’явиться за адресою Тираспольське шосе, 22-Д. Вона призначена для відвідувачів кладовища "Західне" та має відповідати сучасним вимогам комфорту й доступності. Технічна специфікація передбачає повний цикл робіт. Йдеться про підготовку ділянки, зведення фундаменту, каркасу будівлі, стін, перекриттів і покрівлі. Також заплановані внутрішні роботи та оздоблення.

Окрему увагу приділять інженерним мережам. У вбиральні облаштують водопровід і каналізацію, встановлять унітази, пісуари, умивальники, а також обладнання для людей з інвалідністю.

Поруч планують облаштувати тротуари та під’їзди. Фасад і покрівлю оздоблять із урахуванням як декоративних, так і практичних рішень. Замовником робіт виступає комунальне підприємство "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування". Відкриті торги оголосили на майданчику державних закупівель Prozorro. Подати пропозиції учасники можуть до 11 лютого 2026 року. Витратити на вбиральню планують 2 783 065 гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одеська юракадемія витратить понад два млн на рекламу. Також ми писали, що в Одесі скасували тендер на ремонт зливного колектора.

Одеса тендер Одеська область будівництво туалети Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
