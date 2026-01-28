Відео
Головна Одеса Одеська юракадемія витратить понад 2 млн грн на рекламу — деталі

Одеська юракадемія витратить понад 2 млн грн на рекламу — деталі

Дата публікації: 28 січня 2026 09:39
Реклама Юракадемії в Одесі за 2 млн грн
Юракадемія в Одесі. Фото: Одеська юридична академія

Національний університет "Одеська юридична академія" планує великий рекламний проєкт перед вступною кампанією. Очікувана вартість закупівлі — перевищує 2 мільйони гривень. Фактична сума може бути нижчою — майже на 124 тис. гривень.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Умови тендеру

Закупівлю на інформаційні послуги оголосив Національний університет "Одеська юридична академія" з метою залучити нових студентів до навчання. Предметом тендеру є послуги з розміщення інформаційної продукції та реклами в медіа до 30 квітня 2026 року. Очікувана вартість тендеру становить 2 043 949 гривень з ПДВ. Прийом пропозицій тривав із 16 по 24 січня 2026 року. На участь у торгах подав лише один учасник — ТОВ "Одеса-Преса", яке запропонувало 1 919 550 гривень, тобто на 124 399 гривень дешевше, ніж очікувалося. Це свідчить про відсутність конкуренції в процедурі.

Переможець має надати підтвердження кваліфікації, зокрема документи про працівників із відповідними знаннями для розміщення інформації в медіа. Учасник також підтвердив, що не має порушень законодавства щодо корупції, санкцій чи банкрутства. Рекламна кампанія має охопити різні медіа з інформацією про вступну кампанію, спеціальності та переваги навчання саме в цій академії.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі скасували тендер на ремонт зливного колектору. Також ми писали, що в Одесі витратять мільйони на ремонт пам'ятки архітектури.

Одеса тендер реклама Одеська область Новини Одеси закупівлі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
