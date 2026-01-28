Видео
Україна
Главная Одесса Одесская юракадемия потратит более 2 млн грн на рекламу — детали

Одесская юракадемия потратит более 2 млн грн на рекламу — детали

Дата публикации 28 января 2026 09:39
Реклама Юракадемии в Одессе за 2 млн грн
Юракадемия в Одессе. Фото: Одесская юридическая академия

Национальный университет "Одесская юридическая академия" планирует большой рекламный проект перед вступительной кампанией. Ожидаемая стоимость закупки — превышает 2 миллиона гривен. Фактическая сумма может быть ниже — почти на 124 тыс. гривен.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Условия тендера

Закупку на информационные услуги объявил Национальный университет "Одесская юридическая академия" с целью привлечь новых студентов к обучению. Предметом тендера являются услуги по размещению информационной продукции и рекламы в медиа до 30 апреля 2026 года. Ожидаемая стоимость тендера составляет 2 043 949 гривен с НДС. Прием предложений длился с 16 по 24 января 2026 года. На участие в торгах подал только один участник — ООО "Одесса-Пресса", которое предложило 1 919 550 гривен, то есть на 124 399 гривен дешевле, чем ожидалось. Это свидетельствует об отсутствии конкуренции в процедуре.

Победитель должен предоставить подтверждение квалификации, в частности документы о работниках с соответствующими знаниями для размещения информации в медиа. Участник также подтвердил, что не имеет нарушений законодательства о коррупции, санкций или банкротства. Рекламная кампания должна охватить различные медиа с информацией о вступительной кампании, специальности и преимущества обучения именно в этой академии.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе отменили тендер на ремонт сливного коллектора. Также мы писали, что в Одессе потратят миллионы на ремонт памятника архитектуры.

Одесса тендер реклама Одесская область Новости Одессы закупки
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
