Главная Одесса В спортивной школе №5 в Одессе готовят капитальный ремонт

В спортивной школе №5 в Одессе готовят капитальный ремонт

Дата публикации 8 марта 2026 14:00
Сколько потратят на капремонт спортивной школы №5 в Одессе
ДЮСШ №5 в Одессе. Фото: comments

В Одессе в детско-юношеской спортивной школе № 5 готовятся к капитальному ремонту здания и благоустройства территории. Проект уже включили в городскую программу развития спорта. Перед началом работ заведение должно получить официальное согласие городского совета.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на заседание комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями в Одессе.

Читайте также:

Ремонт спортивной школы

Речь идет о спортивной школе на улице Михаила Комарова. Здание имеет площадь около 2,6 тыс. квадратных метров. После решения комиссии вопрос вынесут на рассмотрение сессии городского совета, что позволит начать подготовку к ремонту.

Отметим, что подготовка к реализации проекта продолжается уже некоторое время. По словам исполняющего обязанности начальника городского управления физической культуры и спорта, сейчас здание оформили за спортивной школой на праве пользования, а также завершают оформление земельного участка.

Кроме этого, объект уже включили в государственную систему управления публичными инвестициями DREAM. Сам ремонт предусмотрен на этот год. Ориентировочная стоимость работ составляет около 61,5 млн гривен. В эту сумму входит и благоустройство прилегающей территории.

Депутаты определили, что вскоре будет объявление закупки на разработку проектно-сметной документации. После завершения проектирования начнется непосредственная подготовка к капитальному ремонту. В городском управлении спорта рассчитывают, что основные работы удастся выполнить до конца года. Во время ремонта учебно-тренировочный процесс в здании придется временно приостановить.

Что известно о школе

В школе № 5 сейчас работают секции по художественной гимнастике, боксу, бадминтону и гандболу. По приблизительным данным, здесь занимаются около 400 воспитанников.

После реконструкции зала его планируют сделать более универсальным. В нем хотят установить небольшие трибуны, чтобы можно было проводить городские соревнования по различным видам спорта.

Добавим, что по данным системы публичных закупок, ранее для этой спортивной школы уже проводили тендеры. В частности, в 2018 году объявляли закупку на капитальный ремонт здания по этому же адресу, а в 2021 году — тендер на корректировку проекта ремонта и благоустройство территории с ожидаемой стоимостью более 36 165 000 грн.

Напомним, в Одессе планируют возвести новую общественную уборную на территории Западного кладбища за 2 783 065 гривен.

Также в селе Жеребково Одесской области объявили закупку на новое строительство ангара из металлического каркаса и обшивкой из сэндвич-панелей. Ожидаемая стоимость работ — почти 45 млн грн. Кроме этого, в регионе планируют построить приют для животных.

Одесса ремонт тендер дети Новости Одессы школа
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
